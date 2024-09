Zvolen 19. septembra (TASR) - Zvolenčania vlani vyprodukovali viac ako 16,8 tony komunálneho odpadu. V prepočte na obyvateľa tak vychádza v priemere 426 kilogramov odpadu. TASR o tom informovala Ľubica Mojžišová z tlačového oddelenia mesta s tým, že úroveň vytriedenia dosiahla 41,78 percenta.



Od toho, ako obyvatelia triedia, sa odvíja poplatok pre mesto za skládkovanie odpadu. "Najnižšia sadzba, 11 eur za tonu, je pre samosprávy, ktoré vykazujú úroveň triedenia viac ako 60 percent," spresnila a povedala, že pre Zvolen vychádza tento rok sadzba 18 eur za tonu.



V meste je poplatok za odvoz a spracovanie odpadu 48 eur na osobu na rok. Vedúci odboru výstavby a životného prostredia zvolenskej radnice Maroš Hrádela doplnil, že súčasné poplatky stále nie sú také, aby pokryli kompletné náklady spojené s vývozom odpadu a jeho uložením na skládke. Úrad dopláca približne desať percent nákladov na zber a uloženie odpadu. Je to približne 200.000 eur za rok.



Separovanie odpadu by tak malo byť podľa mesta pre ľudí motiváciou aj z ekonomického pohľadu. "Aby na skládkach či v spaľovniach skončilo čo najmenšie množstvo odpadu, je dôležité aj pre prírodu," podotkla Beáta Slamková z odboru výstavby a životného prostredia zvolenskej radnice.



Od januára sa začína mestám a obciam celoeurópska povinnosť triedenia textilu. Spôsob, akým to budú robiť, je na nich. "Zvolenčanov sa táto povinnosť nedotkne, zabezpečujeme triedenie textilu a jeho zber cez súkromnú spoločnosť už od decembra 2018," objasnila Slamková.



Okrem toho pribudne od budúceho roka povinnosť upravovať zmesový komunálny odpad pred jeho uložením na skládky. "Na túto povinnosť sa pripravujeme, budeme hľadať vo verejnej súťaži dodávateľa služby. Po jej ukončení budeme vedieť, čo nás bude stáť, a od miery konečných nákladov sa bude odvíjať aj poplatok pre obyvateľov mesta," dodal Hrádela. Cieľom úpravy odpadov je zmenšiť ich objem na skládkach či znížiť ich nebezpečné vlastnosti.