Zvolenčania vlani vyzbierali 1064 ton bioodpadu, v roku 2021 viac

Zvolen 24. marca (TASR) – Vo Zvolene ľudia v roku 2021 vyzbierali 1462 ton biologického odpadu, o rok neskôr to bolo 1064 ton. TASR to potvrdil hovorca mesta Martin Svatuška s tým, že samospráva však propaguje triedenie odpadu rôznymi formami.



Pripomenul, že v spolupráci so zberovou spoločnosťou do domácností rodinných domov dodali hnedé nádoby na bioodpad. Doplnil, že to boli aj ďalšie farebné nádoby na ostatné triedené zložky odpadu. "Nepohodlný vrecový zber je tak už viac ako rok v našom meste minulosťou," spresnil. Ako uviedol, nádoby na triedený odpad postupne vymenili aj pri jednotlivých bytových domoch. "Novinkou je možnosť vhadzovať plasty, tetrapaky a kovové obaly do žltej zbernej nádoby s červeným vekom," podotkol. Podľa jeho slov tak mesto zjednodušilo svojim obyvateľom triedenie odpadu. Konštatoval, že samospráva tiež buduje polopodzemné kontajnery. "Zo skúseností vieme, že práve moderné stojiská sú motiváciou, aby obyvatelia viac triedili odpad," zhodnotil.



Svatuška zdôraznil, že mesto v spolupráci so svojou zberovou spoločnosťou robí rôzne osvetové aktivity v oblasti odpadov. Dodal, že v tejto súvislosti budú mať 20. apríla školáci aj škôlkari podujatie. Témou bude vysvetľovanie a názorné ukážky toho, ako nakladať s odpadom a ako ho triediť. Podľa hovorcu im odporučia aj to, ako ho vôbec neprodukovať.



Zvolenčania za komunálny odpad platia v tomto roku viac. Mestskí poslanci na svojom vlaňajšom decembrovom zasadnutí schválili poplatok na obyvateľa a rok vo výške 40 eur. Je to nárast o 12 eur, dovtedy platili poplatok 28 eur. Predtým poplatok za odpad zvyšovali v roku 2020, bolo to vtedy o tri eurá ročne na obyvateľa. "Medzičasom však štát pre samosprávy prudko zvýšil poplatok za uloženie odpadu na skládku," informovalo mesto s tým, že im pridal aj povinnosť triedenia biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu.