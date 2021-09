Zvolenčania zbierajú podpisy, ktorými chcú zachrániť nemocnicu

Zvolen 10. septembra (TASR) – Vo Zvolene a okolí začali aktivisti zbierať podpisy pod výzvu ministrovi zdravotníctva SR Vladimírovi Lengvarskému (nominant OĽANO). Žiadajú tak zabezpečenie zdravotnej starostlivosti v spádovej oblasti Zvolen. TASR o tom informoval zvolenský občiansky aktivista Pavol Krajči. Zatiaľ totiž nie je známe, či sa komplexná zvolenská nemocnica zmení na komunitnú alebo nie.



„Ak nazbierame dostatok podpisov, ministra by sme radi pozvali na výjazd do regiónu, aby sám videl, že prejsť z niektorých častí spádovej oblasti do nemocnice, a to najmä v zimných mesiacoch, sa môže rovnať ujme na zdraví,“ spomenul Krajči s tým, že cieľom je priviesť ministra a aj samosprávy v okolí Zvolena za okrúhly stôl. Rokovať chcú o zachovaní niekoľkých oddelení - gynekologicko-pôrodníckeho, urgentného príjmu i chirurgie. „Chceme verejný prísľub, že nemocnica sa nestane len doliečovacím zariadením,“ zhrnul.



Riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá poznamenala, že súčasťou nového typu nemocnice by nebolo súčasných 80 lôžok interného oddelenia, 20 lôžok na neurológii a 69-lôžková chirurgia. Pripomenula tiež, že pôrodnicu môže komunitná nemocnica prevádzkovať ako doplnkový program. „V našich podmienkach si to však neviem predstaviť,“ zdôraznila s tým, že vo zvolenskej nemocnici sa ročne narodí 1200 až 1300 detí.



Hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Zuzana Eliášová pre TASR uviedla, že rokovania k pripravovanej optimalizácii siete nemocníc naďalej pokračujú a finálna podoba siete konkrétnych nemocníc nie je ešte záväzne prijatá. „Diskusia k predmetnému návrhu je aj naďalej otvorená pre všetky zainteresované strany a my sme aj naďalej otvorení všetkým vstupom a pripomienkam k rozpracovanému materiálu. Odborníci na ministerstve aktuálne vyhodnocujú pripomienky z medzirezortného pripomienkového konania,“ vysvetlila.



Podľa nej reforma zvýši kvalitu aj špecializáciou nemocníc. „Zjednodušene povedané, aby sa všade nerobilo všetko a v malom počte. Ak totiž na pracovisku nie je dostatočná prax, hrozí riziko nezvládnutia komplikácií či ohrozenia pacienta,“ priblížila. „Zdôrazňujeme zároveň, že žiadna nemocnica sa rušiť nebude. Lôžka, ktoré pred pandémiou zostávali nevyužité, sa budú transformovať v horizonte niekoľkých rokov na základe veľmi presných analýz a dát na iný typ starostlivosti,“ ukončila.