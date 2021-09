Obnova zvolenskej knižnice pokračuje, práce by mali skončiť tento rok

Zvolen 22. septembra (TASR) - Zhruba v polovici je druhá etapa prác na obnove Krajskej knižnice Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene. Rekonštrukcia je zameraná na obnovu oddelenia náučnej literatúry a spoločenskovedného oddelenia na prvom poschodí, na práce v skladoch knižnice, ktoré sa nachádzajú v suteréne, a na obnovu fasády tohto historického objektu z roku 1925. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK), ktorý je zriaďovateľom knižnice, vyčíslil pred časom celkové náklady na túto etapu rekonštrukcie na približne 360.000 eur.



Ako TASR povedala riaditeľka knižnice Milota Torňošová, obnovené priestory by po rekonštrukcii nemali slúžiť len na uloženie kníh, ale aj na oddych a štúdium návštevníkov knižnice.



V súčasnosti sa realizujú búracie práce, zavedená je už elektroinštalácia, odkryli sa stropy. "Nosné trámy už ostanú odkryté a opticky tak zmenia celý priestor oddelenia," pripomenula riaditeľka. Interiér bude následne vybavený novým mobiliárom, na ktorý knižnica získala prostriedky z Fondu na podporu umenia.



Práce by mali byť ukončené na konci roka, podobne ako aj obnova fasády knižnice. "Rekonštrukcia fasády je ale veľmi náročná, pretože ide o historický objekt, ktorý má na priečelí bohatú výzdobu," doplnila riaditeľka. Reštaurátori dokonca obnovia na priečelí pôvodný, plastický názov budovy - Remeselnícky dom. Podľa Torňošovej sú ale náročné aj práce v suteréne, kde sa má hlavne zamedziť vlhkosti a priesakom vôd.



BBSK už investovala vlani a tento rok do rekonštrukcie knižničnej študovne a čitárne na I. poschodí viac ako 270.000 eur. Tieto priestory slávnostne otvorili v máji tohto roka. Podľa riaditeľky bolo najnáročnejšou časťou tejto rekonštrukcie dobudovanie nového balkóna a prístupových schodísk. "Použitých bolo asi šesť ton ocele," pripomenula. Ako dodala, tento rok sa má ešte spracovať aj projektová dokumentácia na rekonštrukciu prízemia knižnice.