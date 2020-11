Zvolen s viacerými obmedzeniami otvoril vianočnú dedinu

Zvolen 27. novembra (TASR) – Mesto Zvolen na námestí otvorilo pre svojich obyvateľov a aj návštevníkov tradičnú vianočnú dedinu. „Pripravené sú stánky, vyrezávaný Betlehem a aj svetielka hviezdneho neba. V obmedzenej forme dokonca ostalo aj občerstvenie, a to vrátane punču,“ informoval v piatok TASR hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška s tým, že dedinu si ľudia môžu užívať s viacerými obmedzeniami.



Keďže v súčasnosti platia na Slovensku prísne protiepidemické opatrenia proti šíreniu ochorenia COVID-19, desať stánkov otvorili tento rok bez veľkých osláv. Záujemcovia v nich však nájdu rovnaký sortiment ako v minulosti. Občerstvenie si budú môcť ľudia kúpiť cez okienko stánkov, bude to však bez možnosti vychutnať si ho priamo na mieste.



„Samozrejmosťou je pohyb v priestoroch dediny s rúškom i dodržiavanie potrebných odstupov. Hygienické požiadavky musia splniť aj predajcovia,“ spomenul hovorca a doplnil, že v dedine chýba pódium, na ktorom v minulosti vystúpili s vianočnými koncertmi speváci a kapely. Vystúpenia nahradí reprodukovaná hudba.



Vianočný stromček na zvolenskom námestí rozsvietia v nedeľu 6. decembra. V tento deň medzi 15.30 a 16.30 h budú môcť deti stretnúť Mikuláša, ako sa spoločne so sprievodom prechádza po námestí.



Vianočná dedina vo Zvolene otvára svoje brány pre ľudí každoročne začiatkom decembra.