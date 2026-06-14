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Zvolenská bežecká liga pokračuje sériou svojich tohtoročných podujatí
Hlavný okruh budú účastníci bežať v lese a na lúkach so štartom a cieľom na tom istom mieste.
Autor TASR
Zvolen 14. júna (TASR) - Zvolenská bežecká liga v júni pokračuje sériou svojich tohtoročných podujatí. Na Bakovej Jame vo Zvolene sa uskutoční 12. ročník súťaže, do ktorej sa môžu zapojiť deti aj dospelí. TASR o tom za organizátorov ligy informoval Peter Drozdík.
Spresnil, že záujemcovia sa môžu elektronicky registrovať do 26. júna, beh bude 28. júna. Stretnutie bude na kopci pri kasárňach. Hlavný okruh budú účastníci bežať v lese a na lúkach so štartom a cieľom na tom istom mieste. Dĺžka je 7,2 kilometra s prevýšením približne 150 metrov. Podľa neho počas behu budú ľudí sprevádzať výhľady na celú Zvolenskú kotlinu aj okolité pohoria.
Ako ďalej uviedol, Zvolenská bežecká liga sa tento rok začala rýchlym okruhovým behom 11. apríla na Námestí SNP vo Zvolene. Zúčastnilo sa na nej 187 bežcov, ktorí zdolávali päťkilometrovú trať. Dodal, že liga je voľným zastrešením bežeckých podujatí vo Zvolene a v blízkom okolí. „Každoročne lákajú hobby bežcov na porovnanie si svojej športovej výkonnosti,“ objasnil s tým, že zároveň sa stretnú kamaráti, známi a fanúšikovia športu. Podľa neho názov podujatia evokuje súťaženie len veľmi zdatných bežkýň a bežcov, séria podujatí Zvolenskej bežeckej ligy je však určená primárne pre amatérskych hobby bežcov. „Pre ľudí, ktorí sa radi hýbu, majú radi beh a chcú sa porovnať s ostatnými kamarátmi, trochu si zasúťažiť,“ poznamenal.
Po desiatich rokoch existencie ligy vytvorili organizátori takzvaný Diamantový klub, stretnutia s jeho členmi bývajú podľa Drozdíka inšpiratívne. „Motivácia športovať, prekonať svoje pohodlie, zlepšiť si čas, zvládnuť úskalia tratí sú lákadlom, ktoré privádzajú na štarty viac a viac účastníkov,“ poznamenal.
Zvolenská bežecká liga sa v auguste presunie do Môťovej na letný beh okolo vodnej nádrže so zázemím v športovom komplexe. V septembri je v programe podujatie s názvom Slatinskô prplenia vo Zvolenskej Slatine s 11-kilometrovým behom. „Beh na Pustý hrad bude už tradične v prvej polovici októbra. Celú ligu uzavrie v novembri podujatie Kováčovská desiatka v obci Kováčová,“ konštatoval.
Spresnil, že záujemcovia sa môžu elektronicky registrovať do 26. júna, beh bude 28. júna. Stretnutie bude na kopci pri kasárňach. Hlavný okruh budú účastníci bežať v lese a na lúkach so štartom a cieľom na tom istom mieste. Dĺžka je 7,2 kilometra s prevýšením približne 150 metrov. Podľa neho počas behu budú ľudí sprevádzať výhľady na celú Zvolenskú kotlinu aj okolité pohoria.
Ako ďalej uviedol, Zvolenská bežecká liga sa tento rok začala rýchlym okruhovým behom 11. apríla na Námestí SNP vo Zvolene. Zúčastnilo sa na nej 187 bežcov, ktorí zdolávali päťkilometrovú trať. Dodal, že liga je voľným zastrešením bežeckých podujatí vo Zvolene a v blízkom okolí. „Každoročne lákajú hobby bežcov na porovnanie si svojej športovej výkonnosti,“ objasnil s tým, že zároveň sa stretnú kamaráti, známi a fanúšikovia športu. Podľa neho názov podujatia evokuje súťaženie len veľmi zdatných bežkýň a bežcov, séria podujatí Zvolenskej bežeckej ligy je však určená primárne pre amatérskych hobby bežcov. „Pre ľudí, ktorí sa radi hýbu, majú radi beh a chcú sa porovnať s ostatnými kamarátmi, trochu si zasúťažiť,“ poznamenal.
Po desiatich rokoch existencie ligy vytvorili organizátori takzvaný Diamantový klub, stretnutia s jeho členmi bývajú podľa Drozdíka inšpiratívne. „Motivácia športovať, prekonať svoje pohodlie, zlepšiť si čas, zvládnuť úskalia tratí sú lákadlom, ktoré privádzajú na štarty viac a viac účastníkov,“ poznamenal.
Zvolenská bežecká liga sa v auguste presunie do Môťovej na letný beh okolo vodnej nádrže so zázemím v športovom komplexe. V septembri je v programe podujatie s názvom Slatinskô prplenia vo Zvolenskej Slatine s 11-kilometrovým behom. „Beh na Pustý hrad bude už tradične v prvej polovici októbra. Celú ligu uzavrie v novembri podujatie Kováčovská desiatka v obci Kováčová,“ konštatoval.