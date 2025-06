Zvolenská charita vyzýva v horúčavách na podporu ohrozených skupín

Zvolen 26. júna (TASR) - V súvislosti s aktuálnymi vysokými dennými teplotami upozornila Charita sv. Alžbety n. o. vo Zvolene na podporu ohrozených rizikových skupín obyvateľstva. Ľudí prosí o darovanie pitnej balenej vody.



„V aktuálnych dňoch sa popoludňajšie teploty šplhajú k 30 Celziovým stupňom. Pre osoby bez domova a mnohé rodiny v hmotnej núdzi je náročné odolávať dehydratácii, úpalu, prehriatiu organizmu,“ upozornila Zuzana Vrťová zo zvolenskej charity.



Podotkla, že vo Zvolene, bez vyhľadávania pohľadov verejnosti, prežívajú svoje letné dni a noci viaceré osoby bez prístrešia. Nemajú vyváženú stravu, a keďže nemajú vodovod ani peniaze, nemôžu si kúpiť dostatok tekutín.



„Cez slnečné dni majú málo možností ochladzovať organizmus. Zdržujú sa v provizórnych malých priestoroch bez elektrického prúdu a hygieny,“ dodala. Charita sv. Alžbety n. o. preto prosí ľudí, aby si všímali krehké osoby na ulici a ak je to potrebné, obdarovali ich fľašou minerálnej vody.



Darcovia tiež môžu prispieť materiálnym darom, a to tak, že prinesú zapečatené fľaše minerálnej vody do sídla Charity sv. Alžbety. Vodu odovzdajú núdznym, ktorí ju navštevujú v pracovné dni, prípadne budú fľaše súčasťou víkendových potravinových balíkov pre osoby bez domova.