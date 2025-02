Zvolenská karanténna stanica prijala pre chladné počasie opatrenia

Zvolen 21. februára (TASR) - V karanténnej stanici vo Zvolene, ktorá je v správe mesta Banská Bystrica, prijali pre aktuálne chladné počasie viacero opatrení. TASR o tom v piatok informoval Miroslav Strelec z banskobystrického magistrátu.



Dodal, že v súvislosti s momentálnymi mrazmi nesolia priestory pred voliérami. Predchádzajú tak podráždeniu psích labiek. Na zvýšenie tepelného komfortu umiestňujú na miesta oddychu zvierat deky a drevitú vlnu. "Karanténna stanica naďalej prijíma od darcov deky, plachty a prikrývky. Budeme vďační aj za kvalitné granuly, pevné vôdzky, misky, obojky," objasnil s tým, že v tomto roku plánujú opraviť odvody vody z klietok. Vlani ukončili opravu klietok v sekcii B, bolo to prekrytie ich vrchnej časti pod strechou.



Ako uviedol, zvýšený príjem psov, ktoré ľudia dostali ako darčeky pod vianočný stromček, zvolenské koterce nepocítili. Nikola Antalová z karanténnej stanice zhrnula, že počas vlaňajšej silvestrovskej noci boli všetky psy zatvorené vo svojich kotercoch. Cieľom bolo ochrániť ich, aby sa niečo nestalo. "Komunikovali sme aj s Mestskou políciou vo Zvolene, nemali hláseného žiadneho voľne sa pohybujúceho psa," spomenula.



Podľa Strelca je aktuálne v karanténnej stanici 39 psov. Pomoc ľudí formou prechádzok so zvieratami je vítaná neustále. Verejnosť môže prísť venčiť psy aj v tomto období. K dispozícii sú po telefonickom dohovore s pracovníčkou karanténnej stanice. Je to počas pracovných dní v čase od 8.00 do 11.00 h vrátane víkendov.



Karanténna stanica sa nachádza vo zvolenskej časti Balkán. Vlani si z nej záujemcovia osvojili či adoptovali celkom celkovo 33 psov, v roku 2023 to bolo 32 psov.