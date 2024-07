Zvolenská knižnica pokračuje s letným programom i počas ďalších dní

Zvolen 21. júla (TASR) - Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene pokračuje so svojím letným prázdninovým programom aj počas ďalších dní. Sú to napríklad detský tábor i kreatívne dielne pre celé rodiny. TASR o tom informovala riaditeľka knižnice Milota Torňošová.



Dodala, že najbližšie sa záujemcovia stretnú pri zdobení drevených srdiečok a výrobe náramkov. Kreatívne dielne sa uskutočnia 24. júla v čase od 14.00 do 17.00 h. Ďalšími aktivitami počas nasledujúcich termínov budú hačkovanie, výroba záložiek do knihy, maľovanie na sklo i technika makramé. Knižnica pripravuje dva júlové a tri augustové stretnutia.



Zábavné celodenné aktivity pre deti spojené s putovaním po meste a regióne za povesťami i dobrodružstvom budú súčasťou tábora. Uskutoční sa v polovici augusta a je určený pre organizovanú skupinu.



Ako ďalej riaditeľka uviedla, pre deti pripravujú 6. augusta predpoludním burzu nápadov. Bude to prehliadka tvorivých a logických úloh. Návštevníkom knižnice sú podľa nej počas leta sprístupnené aj výstavy. Autorské ilustrácie slovenského umelca Frederika Suju si možno pozrieť do konca júla. Prezentuje súbor ilustrácií vytvorených tradičnou grafickou technikou výškotlače. "Čiernobiele grafiky nám pripomínajú význam klasickej grafiky v dnešnom umení a rovnako jej prínos pre knižnú tvorbu v priestoroch knižnice," objasňuje KKĽS.



Pri príležitosti 80. výročia SNP pripravujú výstavu s názvom Vagón. Dokumentuje riešenie židovskej a rómskej otázky na Slovensku v rokoch 1938 až 1945 v celoeurópskom kontexte. Putovná výstava z Múzea SNP v Banskej Bystrici bude vo Zvolene od 1. do 30. augusta.



Počas prázdnin bude pod Pustým hradom aj prezentácia kníh regionálneho autora Jozefa Weissa. Naplánovali ju na 22. augusta o 16.00 h.



Krajská knižnica mala vlani 72.073 evidovaných návštevníkov. Z toho 17.203 ľudí bolo na podujatiach. Pripravili 731 vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí. Z toho bolo 110 pre dospelých a 621 pre deti do 15 rokov.