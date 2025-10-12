< sekcia Regióny
Zvolenská knižnica pripravila výstavu o živote a diele Ľudovíta Štúra
Štúr bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského národného života prvej polovice 19. storočia. Rok Ľudovíta Štúra sa na Slovensku koná pravidelne od roku 1985.
Zvolen 12. októbra (TASR) - Pri príležitosti 210. výročia narodenia Ľudovíta Štúra pripravila Krajská knižnica Ľudovíta Štúra (KKĽŠ) vo Zvolene výstavu. Približuje jednu z najvýznamnejších osobností slovenských dejín, jej život a dielo. TASR o tom informovala Zuzana Marková z útvaru knižnično-informačných služieb KKĽŠ.
Záujemcovia podľa nej spoznajú dobu, v ktorej žil, i jeho trvalý prínos pre slovenskú kultúru a jazyk. Výstavu sprístupnili v študovni krajskej knižnice, na komentovanú prehliadku sa podľa Markovej treba objednať vopred. Návštevníkom bude k dispozícii do 27. októbra.
Vzťah Štúra k rodine, k Zvolenu i k Adele Ostrolúckej pripomenie ľuďom aj expozícia v Lesníckom a drevárskom múzeu vo Zvolene. Aj keď vznikla v minulosti, aktuálna je aj v súčasnosti. Kurátorka a historička múzea Tatiana Figurová uviedla, že významnú osobnosť slovenských dejín predstavujú aj ako poslanca za mesto Zvolen. V ňom mal svojich bývalých študentov z evanjelického lýcea i kontakty s rodinou Ostrolúckych. „Pochopil, že vo svojich aktivitách bude úspešnejší, keď sa bude politicky angažovať. Oslovil mestskú radu, aby ho v roku 1847 zvolila a začal pracovať na pôde uhorského snemu,“ objasnila. Doplnila, že dostal pokyny od mesta, obhajoval ich záujmy a zároveň plnil aj svoj politický a sociálny program.
Po Štúrovi sú vo Zvolene pomenované viaceré inštitúcie. Okrem krajskej knižnice taktiež Park Ľudovíta Štúra. Meno po slovenskom národnom dejateľovi nesie od roku 1967, keď v ňom umiestnili jeho podobizeň. Pamätník navrhol architekt Jozef Lacko a bustu vytvoril akademický sochár Ján Kulich. Ďalej je to Gymnázium Ľudovíta Štúra, kde študenti vydávajú aj časopis s názvom Štúroviny. Získali už aj niekoľko ocenení na Štúrovom pere, čo je najvyššie ocenenie celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov. Organizátorom je KKĽŠ.
