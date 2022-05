Zvolenská mestská hromadná doprava bude premávať aj počas júna

Zvolen 30. mája (TASR) – Mestská hromadná doprava (MHD) vo Zvolene bude premávať aj počas júna. Vyplýva to z uznesenia, ktoré počas pondelkového zasadnutia zastupiteľstva schválili zvolenskí poslanci.



Mestský parlament schválil dodatok k existujúcej zmluve, ktorá medzi mestom Zvolen a Slovenskou autobusovou dopravou (SAD) Zvolen trvá od roku 2009. Z rozhodnutia vyplýva, že táto zmluva nebude platiť do 31. mája, jej platnosť sa dodatkom posúva do 30. júna tohto roka.



Primátorka Lenka Balkovičová v diskusii povedala, že s dopravcom v krátkom čase riešili problémy a nastavili mechanizmus tak, aby ľudia o MHD vo Zvolene v júni neprišli. "Vieme to celé administratívne obstarať, aby sme od 1. júna mohli cestovať mestskou dopravou tak ako teraz," vyhlásila pred poslancami. Viacerí však tento dodatok spochybňovali a nepáčilo sa im, že mesto nepredstavilo možnosti, ktoré na zabezpečenie MHD na jún existovali. Primátorka objasnila, že existovala aj možnosť zabezpečovať náhradné autobusy. Ďalej však pred mestským parlamentom hovoriť nechcela. Poslanci sa pýtali aj na financie, zaujímalo ich, ako tento dodatok ovplyvní rozpočet mesta. Balkovičová zdôraznila, že na mestské financie to žiadny vplyv mať nebude. Vyúčtovanie služieb bude podľa jej slov také ako každý mesiac. "Ceny budú účtovať tak ako doteraz," podotkla.



SAD Zvolen vo štvrtok (26. 5.) TASR potvrdila, že právnici musia pripraviť reálny návrh dohody, ktorý bude reflektovať technické a zákonné možnosti pre dopravu vo Zvolene počas júna.



Vo Zvolene hrozilo zastavenie premávky MHD od 1. júna tohto roka na jeden mesiac, tvrdil to predseda Inštitútu verejnej dopravy Marek Modranský. V stanovisku, ktoré poskytol TASR, uvádzal, že k 31. máju sa končí zmluva mesta so SAD Zvolen, ktorá MHD v meste poskytuje. "Rovnaký dopravca vyhral aj verejnú súťaž na novú zmluvu na ďalších desať rokov. Chybou je však to, že táto nová zmluva začína platiť až od júla tohto roka," informoval Modranský. "Celý jún tak nebol zo strany mesta zazmluvnený so žiadnym dopravcom," ukončil.