Zvolen 27. septembra (TASR) - Zvolenská nemocnica bude mať Dom ošetrovateľskej starostlivosti (DOS), ktorý bude priamo v jej priestore. Rehabilitáciu a pomoc pre pacientov na lôžku poskytne hneď po pobyte v nemocnici. Fungovať bude od 1. októbra s kapacitou 18 miest a slúžiť bude aj ľuďom pre prevenciu zdravia, zmiernenie bolesti alebo iných prejavov ochorení. TASR o tom informovala hovorkyňa skupiny AGEL SK Martina Pavliková, pod ktorú nemocnica patrí.



Dom ošetrovateľskej starostlivosti bude na 3. poschodí spoločného pavilónu internistických disciplín zvolenskej nemocnice. Výhodou takéhoto umiestnenia je bezprostredná dostupnosť diagnostiky, rehabilitácie a odbornej lekárskej pomoci v prípade, že si to zdravotný stav človeka bude vyžadovať.



V zariadení môže byť každý pacient, ktorý je odkázaný na ošetrovateľskú starostlivosť dlhodobo alebo dočasne. "Lôžka môže využiť napríklad aj rodina, ktorá sa o takéhoto človeka stará vlastnými silami a z akýchkoľvek dôvodov potrebuje krátkodobo zabezpečiť odbornú starostlivosť mimo domova," vysvetľuje riaditeľka Nemocnice AGEL Zvolen Ľudmila Veselá dôvody rozhodnutia vytvoriť úplne nové zariadenie.



Pacienti, ktorých zdravotný stav si vyžaduje ošetrovateľskú starostlivosť, asistenciu a pomoc so základnými hygienickými potrebami, nemajú byť kam prepustení, pretože rodina sa zvyčajne o nich nedokáže postarať. "Preto sme sa v rámci stratégie budúceho rozvoja nemocnice rozhodli v prvom kroku otvoriť aj takéto ošetrovateľské miesta," objasnila riaditeľka.



Pobyt v DOS má zmluvu so zdravotnou poisťovňou UNION, so zvyšnými dvoma poisťovňami nemocnica ešte rokuje. Žiadosti o umiestnenie do zariadenia nájdu záujemcovia na adrese info@nzv.agel.sk. Dĺžka pobytu samoplatcu nie je časovo obmedzená, pri úhrade zdravotnou poisťovňou bude postup riešený spoločne.