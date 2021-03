Zvolenská nemocnica bude počas Veľkej noci fungovať štandardne

Zvolen 31. marca (TASR) – Zvolenská nemocnica bude počas Veľkej noci fungovať v štandardnom režime. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



„Chod nemocnice nebude obmedzený, počas dvoch sviatočných dní sa pozastaví len očkovanie vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre v budove Doprastavu vo Zvolene,“ dodala.



Ako ďalej pripomenula, pacienti, ktorým to zdravotný stav dovolí, budú prepustení do domáceho liečenia. Všetci ostatní vrátane pacientov s novým koronavírusom budú v starostlivosti zvolenských zdravotníkov.



Okrem zdravotnej starostlivosti bude nemocnica poskytovať aj možnosť bezplatného antigénového testovania, ktoré je súčasťou mobilného odberového miesta na Ferienčíkovej ulici. Záujemcom bude k dispozícii okrem Veľkonočného piatka a Veľkonočného pondelka. V sobotu (3. 4.) bude odberové miesto otvorené od 8.00 h do 16.00 h.



Vakcinačné centrum v nemocnici bude tiež počas Veľkonočného piatka a Veľkonočného pondelka zatvorené. Počas soboty a nedele (4. 4.) bude pre opravu podlahy zatvorený hlavný vchod do chirurgického pavilónu. Vstup do budovy bude možný len bočným vchodom.



V tomto zdravotníckom zariadení od konca septembra minulého roka platí zákaz návštev pacientov. Z preventívnych dôvodov trvá tento stav aj naďalej, aby sa medzi ľuďmi nešíril nový koronavírus.