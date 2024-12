Zvolenská nemocnica bude počas Vianoc fungovať vo sviatočnom režime

Zvolen 12. decembra (TASR) - Zvolenská nemocnica bude v najbližšom období fungovať vo vianočnom režime. Sviatky prinesú obmedzenia, neodkladná zdravotná starostlivosť však bude zabezpečená. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková, špecialistka marketingu a PR spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Dodala, že od 20. decembra budú všeobecné i odborné ambulancie zatvorené pre čerpanie dovoleniek. Údaje o dovolenkách na konkrétnych ambulanciách budú zverejnené na oficiálnej webstránke nemocnice. Záujemcovia sa o nich môžu informovať aj v klientskom centre nemocnice e-mailom alebo telefonicky.



Ako ďalej uviedla, urgentný príjem bude poskytovať zdravotnú starostlivosť každému, kto ju bude potrebovať. Operácie však budú iba v neodkladných prípadoch. "O plánované operačné výkony v predvianočnom období a medzi sviatkami vo všeobecnosti nie je zo strany pacientov záujem. Preto sami preferujú odloženie plánovaných zákrokov na obdobie po Novom roku," uviedla riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.



Všetkých pacientov, ktorým to ich zdravotný stav umožňuje, prepustia počas sviatkov do domácej starostlivosti. "Snažíme sa, aby mohli stráviť Vianoce so svojimi blízkymi. Preto ich pred nimi prepúšťame do domácej liečby. Je to však s predpokladom, že im to ich zdravotný stav dovoľuje," doplnil regionálny medicínsky riaditeľ Ján Haško. Pacientom, ktorí zostávajú v nemocnici aj počas Vianoc, umožňujú stráviť dlhší čas s blízkymi počas návštevných hodín. Rozhoduje o nich každé pracovisko individuálne.



Ševčíková priblížila, že k sviatočnému režimu vo zvolenskej nemocnici patria aj zvyky a tradície. Počas decembra majú pacienti na oddeleniach Mikuláša, koledníkov i návštevy canisterapeutických psov. Ľuďom pripravili aj viacero darčekov. Novorodenci dostanú dupačky a čiapku, seniori na internom oddelení dostali škatule s prekvapením.