Zvolenská nemocnica bude počas Vianoc fungovať vo sviatočnom režime
Autor TASR
Zvolen 22. decembra (TASR) - Zvolenská nemocnica bude v najbližšom období fungovať vo vianočnom režime. Sviatky prinesú obmedzenia, neodkladnú zdravotnú starostlivosť však zabezpečia. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
Dodala, že od pondelka sú všeobecné i odborné ambulancie dočasne zatvorené pre čerpanie dovoleniek. Informácie o prevádzke konkrétnych ambulancií poskytne klientske centrum nemocnice a pacienti sa môžu informovať aj e-mailom alebo telefonicky.
Ako ďalej uviedla, urgentný príjem a všetky lôžkové oddelenia budú poskytovať zdravotnú starostlivosť každému, kto ju bude potrebovať. Operácie však budú iba v neodkladných prípadoch. „O plánované operačné výkony v predvianočnom období a medzi sviatkami vo všeobecnosti nie je zo strany pacientov záujem. Sami preferujú presun zákrokov na obdobie po Novom roku,“ spomenula riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
Všetkých pacientov, ktorým to ich zdravotný stav umožňuje, prepustia počas sviatkov do domácej starostlivosti. „Našou snahou je, aby mohli pacienti prežiť vianočné sviatky v kruhu rodiny. Pred Vianocami ich preto, ak je to možné, prepúšťame do domácej liečby,“ doplnil regionálny medicínsky riaditeľ Ján Haško. Pacientom, ktorí zostávajú v nemocnici aj počas Vianoc, umožňujú stráviť dlhší čas s blízkymi počas návštevných hodín. Ich predĺženie si záujemcovia môžu overiť na konkrétnom oddelení.
Ševčíková priblížila, že k sviatočnému režimu vo zvolenskej nemocnici patria aj zvyky a tradície. Počas decembra majú pacienti na oddeleniach Mikuláša, koledníkov i návštevy canisterapeutických psov. Ľuďom pripravili aj viacero darčekov. Novorodenci dostanú dupačky a čiapku, seniori na internom oddelení dostali škatule s prekvapením.
Na Štedrý večer nemocnica pripravuje pre pacientov, ktorým to ich zdravotný stav umožní, vianočné menu, ako sú kapustnica a ryba so zemiakovou kašou. Ďalším večeru prispôsobia ich diétam a zdravotnému stavu.
