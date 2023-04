Zvolenská nemocnica búra ďalšiu budovu, na rade je interný pavilón

Zvolen 18. apríla (TASR) – Zvolenská nemocnica začala s ďalšou etapou búracích prác, ktoré zahŕňajú likvidáciu starých, nevyužívaných budov, aby tak získala priestor na nový projekt z plánu obnovy. Aktuálne je cieľom činnosti špeciálnych strojov bývalý interný pavilón.



"Búraniu predchádzala demontáž okien a dverí, celková kontrola budovy a predovšetkým jej zabezpečenie z pohľadu eliminácie akéhokoľvek pohybu nepovolaných osôb, aby v žiadnom prípade nedošlo k ohrozeniu zdravia. Dodávateľ využíva na búracie práce techniku, ktorá bola použitá aj v I. etape asanácie - vzhľadom na výšku budovy si však pomôže špeciálnym predĺženým ramenom, ktoré má v našej nemocnici premiéru," vysvetlil vedúci technického úseku nemocnice Vladimír Čaňo. Budovu postavenú v medzivojnovom období, ktorá nebola využívaná posledných 30 rokov, by mali definitívne zlikvidovať do konca mája.



Ako nemocnica ďalej informuje, pre chodcov a autá bol obnovený pôvodný vstup do nemocnice, kde donedávna prebiehali búracie práce a s výnimkou prejazdu okolo interného pavilónu, ktorý sa asanuje, funguje dopravný režim v rámci nemocnice štandardne.



Celková investícia na asanáciu nepotrebného bývalého interného pavilónu predstavuje 560.000 eur a zvolenská nemocnica ich hradí z vlastných zdrojov.