Zvolenská nemocnica chce postupne začať s plánovanými operáciami

Zvolen 19. apríla (TASR) – Vo zvolenskej nemocnici sa pandemická situácia aj naďalej zlepšuje, lekári tak chcú postupne začať s plánovanými operáciami. „Druhý týždeň po sebe nemocnica hlási pokles pozitívnych pacientov na ochorenie COVID-19. Nenachádza sa tu žiadny pacient, ktorý by potreboval napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,“ informovala v pondelok TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



„Ak tento veľmi dobrý vývoj bude pokračovať, nemocnica by mohla spustiť aj plánované operácie. Ako prvé tie menej závažné, kde sa nepredpokladajú ťažké pooperačné stavy,“ dodala s tým, že v minulom týždni v nemocnici robili takmer 60 nevyhnutných operácií.



„Pozitívny vývoj v nemocnici umožnil aj redukciu lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 z 90 na 51. Z toho 20 lôžok bude určených pre pacientov, ktorí majú podozrenie na toto ochorenie. Všetko bude závisieť od reality, v prípade potreby dokážeme uvedené počty opäť zvýšiť,“ spomenula riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.



Pod skupinu Agel SK patrí aj nemocnica v Krupine. Tá sa podľa hovorkyne zmenila na bielu nemocnicu. Znamená to, že v súčasnosti už nemá žiadneho pacienta s ochorením COVID-19.