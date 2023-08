Vo zvolenskej nemocnici v lete stretli aj s kurióznymi prípadmi

Zvolen 3. augusta (TASR) - Počas letných mesiacov vo zvolenskej nemocnici zaznamenali len mierne zvýšenie návštevnosti urgentného príjmu. Pre TASR to uviedla jeho vedúca sestra Katarína Liptáková z Nemocnice Agel Zvolen. Dodala, že najvýraznejšie to bolo v časti chirurgie.



Ako ďalej spomenula, išlo o drobné alebo mierne zranenia, ako sú zakopnutia, narazenia a pády. "V lete evidujeme štyroch pacientov zranených na kolobežke, sedem ošetrených so zranením po návrate z dovolenky," podotkla s tým, že ľudia po prázdninách najčastejšie vyhľadajú pracovisko v súvislosti s hnačkami, reznými ranami a narazenými končatinami.



Za prevenciu pred úrazom Liptáková považuje to, aby dovolenkári nepreceňovali svoje schopnosti a dodržiavali pravidlá. Súvisí to s nosením ochranných prostriedkov, medzi ktoré radí prilbu a rôzne chrániče tela. "V konečnom dôsledku aj to, aby nekonzumovali alkohol v súvislosti so športom a športovými aktivitami," zdôraznila.



Podľa nej s kurióznymi prípadmi sa na urgentnom príjme stretávajú takmer pravidelne. "V dovolenkovom období sme mali aj jedného smoliara. Pacient si na začiatku dovolenky poranil prst na nohe, keď zakopol do stoličky," priblížila. Bol však v krajine, kde mu neplatilo zdravotné poistenie, nebol zvlášť poistený a urgentný príjem v cudzej krajine tak nenavštívil. "So zranením prišiel k nám do zvolenskej nemocnice na urgentný príjem až po ukončení pobytu," poznamenala.