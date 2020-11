Zvolenská nemocnica má 21 pozitívnych zamestnancov na COVID-19

Zvolen 23. novembra (TASR) – Zvolenská nemocnica má aktuálne 21 pozitívnych zamestnancov na ochorenie COVID-19 a dvoch v karanténe. Pre TASR to v pondelok potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. Ako dodala, nemocnica má 25 pozitívnych pacientov, z toho dvaja sú na umelej pľúcnej ventilácii.



Bezplatné testovanie na ochorenie COVID-19 antigénovými testami je aj pri nemocnici vo Zvolene. Mobilné odberové miesto zriadené nemocnicou pracuje dva dni v týždni. V utorok a vo štvrtok, v čase od 10.00 do 12.00 h. Miesto je zriadené pri poliklinike vedľa detského pavilónu. „Za minulý týždeň v nemocnici vykonali 386 antigénových testov, z čoho bolo 16 pozitívnych,“ uviedla hovorkyňa.



Ambulancie a aj lôžkové oddelenia nemocnice pokračujú vo svojej činnosti aj napriek opatreniam, ktoré zaviedli hygienici proti šíreniu nového koronavírusu. Fungovanie v tomto zdravotníckom zariadení je podľa Pavlikovej zabezpečené. „Pre vývoj pandémie je na dennej báze vyhodnocovaná aktuálna situácia a v prípade potreby budú prijímané operatívne riešenia,“ reagovala s tým, že vedenie nemocnice má pripravené v súlade s pandemickým plánom aj riešenia pre prípadné ďalšie zhoršovanie sa situácie. „Významne však môžu zasiahnuť do rozsahu poskytovanej starostlivosti a sú závislé od personálnej situácie v nemocnici,“ doplnila.



Vo zvolenskej nemocnici od konca septembra platí zákaz návštev pacientov. Z preventívnych dôvodov trvá tento stav aj naďalej, aby sa medzi ľuďmi nešíril nový koronavírus.