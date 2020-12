Zvolenská nemocnica má 29 zamestnancov pozitívnych na COVID-19

Zvolen 28. decembra (TASR) - Zvolenská nemocnica má v súčasnosti 29 zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19. Pre TASR to v pondelok uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Podľa nej je v nemocnici pozitívnych na nový koronavírus aj 31 pacientov, ďalší traja si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. S podozrením na ochorenie COVID-19 je v tomto zariadení 21 pacientov.



Mobilné odberové miesto zvolenskej nemocnice na bezplatné antigénové testovanie verejnosti pracuje v období medzi sviatkami obmedzene. Po novom sa mobilné odberové miesto nachádza v priestoroch klubu dôchodcov v blízkosti nemocnice na Ferjenčíkovej ulici.



Testovacie miesta pracujú v obvyklom režime do 30. decembra v čase od 10.00 do 14.00 h. Prestávka v testovaní bude od 31. decembra do 3. januára 2021.



V novom roku môžu ľudia navštíviť odberné miesto od 4. do 5. januára, čas ostáva rovnaký ako počas posledných decembrových dní. Sviatok 6. január je voľným dňom, testovať záujemcov počas neho zdravotníci nebudú.