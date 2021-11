Zvolenská nemocnica má 35 pacientov s novým koronavírusom

Zvolen 2. novembra (TASR) – Zvolenská nemocnica má v súčasnosti hospitalizovaných 35 pacientov s ochorením COVID-19. Je medzi nimi aj jedno neplnoleté dieťa. TASR o tom v utorok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá objasnila, že stav štyroch pacientov si vyžaduje napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. Sú to tí, ktorých toto zdravotnícke zariadenie prijalo v rámci pomoci z nemocníc v Čadci a Prešove.



Podľa hovorkyne nemocnice v zmysle príkazu ministerstva zdravotníctva postupne prechádza do tretej fázy reprofilizácie covidových lôžok. „Zatiaľ situáciu zvládame, prispieva k tomu aj to, že spomedzi zamestnancov máme koronavírus potvrdený len u ôsmich kolegov, štyria sú v karanténe. Vďaka očkovaniu sú oveľa priaznivejšie čísla ako v druhej vlne pandémie,“ vysvetlila riaditeľka s tým, že v tomto zdravotníckom zariadení stále platia prísne protiepidemické opatrenia, zákaz návštev pacientov okrem výnimiek. Bez obmedzenia zatiaľ fungujú aj plánované operácie.



Pavliková tiež poznamenala, že vo zvolenskej nemocnici je v súčasnosti vyšší počet denne testovaných ako očkovaných proti novému koronavírusu. „V uplynulom týždni nemocnica vo svojom mobilnom odberovom mieste každý deň urobila približne 80 PCR testov, vo vakcinačnom centre sa však pre malý záujem očkuje len jeden deň v týždni,“ zdôraznila. „Ak sa situácia podľa predikcie vývoja bude zhoršovať, pre pacientov s novým koronavírusom bude vyhradených až 74 lôžok. Tento stav už bude mať dosah aj na chod ostatných oddelení, pretože budeme musieť preorganizovať služby lekárov a sestier. Aj na tento scenár sme však pripravení,“ dodala Veselá.