Zvolenská nemocnica má 61 pacientov s novým koronavírusom

Zvolen 15. novembra (TASR) – Pandemická situácia vo zvolenskej nemocnici sa opäť zhoršila. TASR o tom v pondelok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. Podľa nej do tohto zdravotníckeho zariadenia prišli pomôcť aj vojaci.



„Hospitalizovaných máme 61 pacientov s novým koronavírusom, 47 máme umiestnených na štandardnom lôžku s kyslíkom, šiesti si vyžadujú starostlivosť na jednotke intenzívnej starostlivosti a vážny stav ďalších šiestich si vynútil ich napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu,“ uviedla riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá s tým, že nakazené sú aj dve rodičky na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.



Pripomenula tiež, že pacientov s podozrením na ochorenie COVID-19 nemocnica nemá. „Chod nemocnice zatiaľ ohrozený nie je, sme však v stave maximálneho nasadenia a transformácie aj oddelení, aj personálu pre pacientov s koronavírusom,“ spomenula a dodala, že zo zamestnancov je aktuálne mimo práce 13 ľudí.



Hovorkyňa poznamenala, že vo zvolenskej nemocnici je dostupná liečba monoklonálnymi protilátkami. Určená je pre pacientov v začiatočnom štádiu ochorenia COVID-19, ktorí majú vysoké riziko, že u nich prejde do závažného stavu. „Nemocnica dostala 96 balení lieku. Každé obsahuje dve dávky,“ doplnila riaditeľka nemocnice s tým, že vďaka nim môžu pacienti jednoduchšie a rýchlejšie prekonať vírusovú infekciu. Tieto lieky sú určené pre pacientov nad 18 rokov s potvrdeným ochorením COVID-19, ktorí si nevyžadujú liečbu kyslíkom. Monoklonálne protilátky sa podávajú v nemocnici formou infúzie do žily, čo trvá približne hodinu.



Od pondelka 15. novembra je okres Zvolen v treťom stupni ohrozenia, ktorý zodpovedá čiernej farbe. Vláda SR na svojom rokovaní schválila v rámci COVID automatu rozdelenie okresov podľa aktuálnej rizikovosti.