Zvolenská nemocnica má nové izby pre sprevádzajúce osoby
Umožnia blízkym osobám byť nablízku svojim deťom počas celej hospitalizácie.
Autor TASR
Zvolen 10. novembra (TASR) - Zvolenská nemocnica má nové izby pre sprevádzajúce osoby detských pacientov. Umožnia blízkym osobám byť nablízku svojim deťom počas celej hospitalizácie, čo prispieva k psychickej pohode detí aj lepšej spolupráci pri liečbe. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú zvolenská nemocnica patrí.
Prítomnosť sprevádzajúcej osoby pri hospitalizácii dieťaťa zohráva podľa odborníkov kľúčovú úlohu pri zvládaní stresu, podporuje pocit bezpečia a zlepšuje spoluprácu malých pacientov s personálom. Deti sa vďaka blízkosti dospelej sprievodnej osoby cítia pokojnejšie, odvážnejšie a jednoduchšie prijímajú diagnostické či terapeutické postupy.
„Deti, bez ohľadu na vek, potrebujú pri zvládaní bolesti a nových situácií istotu, ktorú im dáva blízka osoba. Ich psychická pohoda má priamy vplyv na priebeh liečby a výsledky,“ uviedla Veronika Barkáčová z detského oddelenia zvolenskej nemocnice.
Doteraz nemocnica umožňovala pobyt sprevádzajúcich osôb priamo pri dieťati, avšak kapacitné možnosti boli obmedzené. „Našou snahou bolo vytvoriť podmienky pre všetky sprevádzajúce osoby, ktoré chcú byť pri svojich deťoch počas hospitalizácie, bez ohľadu na vek či vzdialenosť domova. Nové izby sú riešením, ktoré rozširuje naše možnosti a pomáha rodinám lepšie zvládať náročné obdobie,“ dodala Barkáčová.
Podľa riaditeľky nemocnice Ľudmily Veselej ide o prirodzený krok v rozvoji pacientsky orientovanej starostlivosti. „Chceme, aby nemocničné prostredie bolo pre deti aj ich sprievodné osoby čo najpríjemnejšie a bezpečné,“ podotkla s tým, že rekonštrukcia izieb bola financovaná z vlastných zdrojov nemocnice.
