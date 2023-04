Zvolenská nemocnica opäť otvorila hlavný vchod do svojho areálu

Zvolen 12. apríla (TASR) – Po ukončení prvej etapy búracích prác zvolenská nemocnica opäť otvorila ľuďom hlavný vchod do svojho areálu. TASR o tom v stredu informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že v jeho blízkosti však bude oplotenie, aby mohli stavebne uzavrieť stenu na budove, ktorá bola spojená so zbúranými objektmi. Upraviť tiež chcú podklad po bývalých pavilónoch. "Priestor, kde boli budovy, plánujeme využiť ako dočasnú parkovaciu plochu pre návštevníkov zariadenia a personálu," spresnil vedúci technicko-prevádzkového úseku nemocnice Vladimír Čaňo. Dodal, že to tak bude, kým nespustia výstavbu nového objektu.



Ako ďalej spomenul, po ukončení búrania pri chirurgickom pavilóne sa začnú búracie práce interného pavilónu, kde sa na to v súčasnosti pripravujú. "Vyberajú okenné rámy a výplne a pripravujú oplotenie. Spustenie asanačných prác spomínaného pavilónu je naplánované v nasledujúcom týždni," poznamenal.



Búranie starých a nevyužívaných budov robí nemocnica vo vlastnej réžii za približne 500.000 eur, cieľom je vytvoriť priestor pre výstavbu nového pavilónu z prostriedkov z plánu obnovy a odolnosti. V rámci projektu za viac ako 33.000.000 eur nemocnica počíta s vybudovaním päťpodlažného pavilónu chirurgie s novými operačnými sálami. Pribudnúť by malo tiež 60 nových lôžok či rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení.