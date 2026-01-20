< sekcia Regióny
Zvolenská nemocnica otvorila recepciu v novom chirurgickom pavilóne
Zvolen 20. januára (TASR) - Na prízemí v novom chirurgickom pavilóne sprístupnila zvolenská nemocnica recepciu. Priestor má priniesť pacientom aj návštevníkom lepšiu orientáciu a rýchlejší prístup k informáciám. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková, manažérka komunikácie spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
Spresnila, že pacienti už nebudú musieť chodiť do budovy polikliniky a všetky administratívne záležitosti si budú môcť vybaviť priamo v novom pavilóne. Nová recepcia bude slúžiť ako prvý kontaktný bod pre pacientov ambulancií. Jej zamestnanci poskytnú informácie o oddeleniach, ambulanciách, objednávanie na ambulantné vyšetrenia aj navigáciu v areáli nemocnice. „Vstup do pavilónu cez urgentný príjem ostáva zachovaný a prechod do nového pavilónu je situovaný po ľavej strane za urgentným príjmom,“ objasnila Ševčíková.
Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá dodala, že otvorením recepcie sa zjednoduší pohyb v nemocnici a zníži sa potreba presunov medzi jednotlivými budovami. „Pacienti tak získajú istotu a prehľad hneď po príchode, čo je dôležité najmä v stresových situáciách spojených so zdravotnými ťažkosťami,“ spomenula.
Lôžkové oddelenia v novej prístavbe chirurgického pavilónu poskytujú komplexnú starostlivosť v odbornostiach chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, ortopédia a úrazová chirurgia. Na prízemí sa nachádzajú chirurgická, herniologická, cievna chirurgická a anestéziologická ambulancia, ktoré presťahovali z detského pavilónu v poliklinike.
Nový chirurgický pavilón s piatimi poschodiami nadväzuje na existujúcu chirurgickú časť. Vzniká tak jeden funkčný a prepojený celok, ktorý zastreší viaceré odbornosti pod jednou strechou. Projekt prináša celkovo 93 lôžok, z toho 33 zrekonštruovaných a 60 nových i vybudovanie novej neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nadviaže na už zrekonštruovanú pôrodnicu. Pribudnú izby pre matku a dieťa i rodinné izby.
Výstavba nového pavilónu sa začala v apríli v roku 2024. Celkový príspevok z plánu obnovy predstavuje 34,3 milióna eur, skupina Agel vložila do projektu ďalších približne šesť miliónov eur.
