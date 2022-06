Zvolenská nemocnica chce riešiť parkovanie v areáli, nevie však kedy

Zvolen 8. júna (TASR) – Zvolenská nemocnica plánuje riešiť parkovanie a obnovu ciest vo svojom areáli. Zatiaľ však nie je známe kedy. Pre TASR to potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Podľa nej je to finančne náročná investičná akcia, ku ktorej bude treba aj súčinnosť samosprávy. "Situáciu zhoršujú aj vodiči, ktorí parkovisko pred poliklinikou používajú na celodenné parkovanie auta aj v prípade, ak ich cesta nevedie k lekárovi," spomenula s tým, že ho využívajú aj ľudia, ktorí pracujú v niektorej z blízkych firiem. "Zvolenská nemocnica momentálne všetky kapacity venuje zlepšeniu podmienok a komfortu pre pacientov v rámci lôžkovej a ambulantnej zdravotnej starostlivosti," pripomenula.



Hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška pre TASR uviedol, že v prípade komunikácií vo vnútri areálu ide o majetok samosprávy. V tomto prípade je to však Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK).



"Kraj bude spolupracovať na zlepšení parkovacích podmienok v rámci zmluvy, uzatvorenej s Nemocnicou Agel Zvolen," konštatovala hovorkyňa BBSK Lenka Štepáneková a doplnila, že projektové zámery sú pripravené. "Momentálne však pokračujú iné časti výstavby a rekonštrukcie nemocnice, ktoré prispejú k zvýšeniu kvality poskytovania zdravotnej starostlivosti," podotkla a dodala, že parkovanie príde na rad v ďalšej postupnosti.