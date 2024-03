VIDEO:Zvolenská nemocnica po rekonštrukcii otvorila svoje pôrodné sály

Zvolen 20. marca (TASR) - Zvolenská nemocnica po rekonštrukcii otvorila svoje obnovené pôrodné sály. Rodičky tak po novom budú mať štyri samostatné pôrodné izby. Počas otvorenia priestorov to v stredu novinárom povedal primár gynekologicko-pôrodného oddelenia Andrej Jenčo.



Pôrodné izby sú vybavené tak, aby poskytovali dostatok súkromia. Zároveň ich vybudovali s tým, aby umožnili personálu monitorovať priebeh pôrodu. Matky majú v miestnostiach k dispozícii pomôcky pre úľavu bolestí. Patria medzi ne špeciálne fitlopty či aromaterapia. K dispozícii je aj samostatná sprcha. Pôrodnica tiež garantuje možnosť prítomnosti partnera počas pôrodu. Prvé ošetrenie novorodenca, ak to jeho zdravotný stav dovoľuje, bude priamo v pôrodnej izbe. "Nové priestory plne rešpektujú princípy moderného pôrodníctva, medzi ktoré patrí aj maximálny možný kontakt novorodenca s matkou po pôrode," povedal Jenčo. Obnovená je aj operačná sála na cisárske rezy.



Projekt rekonštrukcie zvolenskej pôrodnice rozdelili do troch etáp. V prvej obnovili lôžkovú jednotku gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia neonatológie. V druhej to bolo zázemie pre personál. S treťou etapou začali na prelome marca a apríla minulého roka. V rámci poslednej etapy rekonštrukcie preinvestovali do pôrodných izieb 2,2 milióna eur. Práce robili za plnej prevádzky pôrodnice, rodičky dočasne premiestnili do náhradných priestorov.



Vlani sa vo Zvolene narodilo 1112 novorodencov, čo je o deväť pôrodov menej ako v roku 2022. "Oproti predošlému roku sa otočil aj pomer chlapcov a dievčat, chlapcov bolo tentoraz viac," spomenula Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí. Na svete privítali 580 chlapcov a 532 dievčat. Uviedla, že v roku 2023 mali vo Zvolene trikrát pôrod dvojičiek.