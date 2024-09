Zvolenská nemocnica pokračuje s prestavbou chirurgického pavilónu

Zvolen 24. septembra (TASR) - Zvolenská nemocnica pokračuje s prácami na prestavbe chirurgického pavilónu a prístavbe novej lôžkovej časti chirurgického pavilónu. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť tak v budúcnosti vznikne jeden funkčný a prepojený celok. TASR to potvrdila Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú táto nemocnica patrí.



Dodala, že na druhom poschodí súčasného chirurgického pavilónu obnovujú oddelenie jednotky intenzívnej starostlivosti. Na treťom zas oddelenie neonatológie, ktoré bude podľa hovorkyne ukončené počas jesene tohto roka. "Na štvrtom poschodí modernizujú dve operačné sály tak, aby svojím charakterom a vybavením zodpovedali podmienkam tretieho tisícročia," objasnila. Postupne sú práce na stavbe čistých priestorov, vzduchotechnike a rozvodoch medicinálnych plynov. Na to nadviažu ďalšie stavebné práce. Celá budova má nové hliníkové okná a pracujú aj na novom zateplení, aby tak znížili jej energetickú náročnosť.



Ako ďalej uviedla, hlavná časť projektu, výstavba nového lôžkového pavilónu, pokračuje podľa stanoveného harmonogramu. Pre pacientov projekt s piatimi poschodiami prinesie desiatky zrekonštruovaných a 60 nových lôžok, nové operačné sály a recepciu. Pribudnú aj rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Osobe, ktorá bude sprievodom, umožní, aby bola s rodičkou počas celého pobytu v nemocnici. Pribudnú aj zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie. Nemocnica priblížila, že cieľom rozvojového plánu je rozšírenie spektra a rozsahu poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Spolufinancovať ho budú z plánu obnovy.



Táto investícia podľa nemocnice znamená možnosť ďalšieho rozvoja nosných chirurgických oddelení. Sú to chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia a ortopédia. "Výsledkom investície prevyšujúcej 34 miliónov eur bude moderný pavilón z pohľadu pohybu a presunu pacientov, logistiky a manažmentu pacienta," uviedol Michal Pišoja, predseda predstavenstva spoločnosti Agel.