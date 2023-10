Zvolen 6. októbra (TASR) - Zvolenská nemocnica pokračuje s prípravou projektu z plánu obnovy, ktorým bude nový pavilón päťpodlažnej chirurgie. TASR o tom informovala Jarmila Ševčíková zo skupiny Agel SSC, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Zdravotnícke zariadenie prešlo v rámci verejného obstarávania predkladaním ponúk zo strany záujemcov o uskutočnenie diela. Uviedol to výkonný riaditeľ Agel Tomáš Lučkai, ktorý riadi projektový tím spoločnosti. Zdôraznil, že vo Zvolene sú schopní splniť prvý míľnik v pláne obnovy, a to mať podpísanú zmluvu so zhotoviteľom stavebných prác do konca prvého štvrťroku 2024. Podľa neho sú pripravení v predstihu začať so stavebnými prácami. Povedal, že obstarávaniu predchádzala projektová príprava. Na nej sa podieľala mnohočlenná skupina odborníkov z oblasti zdravotníctva, stavebníctva a projektového segmentu. "Vo Zvolene predpokladáme podpisovanie zmlúv so zhotoviteľmi v predstihu oproti stanoveným míľnikom v pôvodných zmluvných harmonogramoch," doplnil.



Nová budova by mala spĺňať najprísnejšie kritériá po stavebnej, prevádzkovej a logistickej stránke. Mal by to byť moderný pavilón z pohľadu pohybu a presunu pacientov, logistiky i manažmentu pacienta. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne podľa Agelu jeden funkčný, moderný, prepojený celok s interdisciplinárnou komplexnosťou.



Pre pacientov projekt prinesie aj 60 úplne nových lôžok, niekoľko obnovených i rodinné izby na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Súčasťou sú aj nové operačné sály a recepcia. Pribudnú aj zdravotnícka technika, zariadenie a vybavenie. Postaviť ju plánujú za vyše 34 miliónov eur.



Riaditeľka zdravotníckeho zariadenia vo Zvolene Ľudmila Veselá v minulosti poznamenala, že takáto investícia znamená možnosť ďalšieho rozvoja nosných chirurgických oddelení. Sú to chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia a ortopédia.



Nemocnica tento rok v lete ukončila búracie práce, ktoré súviseli s likvidáciou starých, nepotrebných a dlho nevyužívaných budov v jej areáli. Na mieste pôvodných stavieb v budúcnosti vyrastie zdravotnícky komplex z prostriedkov plánu obnovy.