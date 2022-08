Zvolen 10. augusta (TASR) – Zvolenská nemocnica pokračuje s rekonštrukciou vchodu do polikliniky. TASR to potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. Práce robia počas plnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia



Pripomenula, že obnova pokračuje podľa plánu, nastala však mierna zmena jej postupu. Tá je pre zjednodušenie prác a pre zníženie vplyvu stavby na prechod a vstup pacientov do budovy polikliniky. Podľa hovorkyne pribudol ústupok, aby bol čo najdlhšie zabezpečený prechod cez hlavný vstup. Odkrytá je vrchná stropná platňa nad suterénovými priestormi, kde sa práve začína príprava na hydroizoláciu. "Pokračujú v obkopávaní celého suterénu, kde budú robiť injektáže nosných stien a hydroizolačné práce," zhrnula s tým, že zároveň pokračujú práce vo vnútri v suteréne.



Ako dodala, vedenie nemocnie neeviduje žiadny problém a ani sťažnosti. "Pacienti akceptujú, že pre nich pripravuje krajší a lepší vstup," konštatovala.



Rekonštrukcia vstupných priestorov budovy polikliniky sa začala v polovici júla tohto roka prvou fázou. Počas nej nie je obmedzený vstup do polikliniky ani do Centra pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch. Funguje aj bufet a lekáreň. "Od prvých dní stavebných prác je však čiastočne obmedzené parkovanie pred poliklinikou," podotkla riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá s tým, že vybudované sú koridory a smerové značenia. "V druhej fáze rekonštrukcie, ktorá sa začne od polovice augusta a potrvá do novembra, vybudujú chránený koridor s dočasnými dverami pre náhradný dočasný vstup do priestorov polikliniky," zdôraznila.



Celú rekonštrukciu hradí nemocnica podľa Pavlikovej vlastnými investíciami vo výške 464.000 eur.