Zvolen 19. septembra (TASR) - Zvolenská nemocnica pokračuje s rekonštrukciou vchodu do polikliniky. Práce sa vykonávajú počas plnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že v najbližších týždňoch vytvoria dočasný vstup do polikliniky. "Na budove sú už osadené dvere a po otvorení tohto prístupu bude zamedzený vstup cez hlavné dvere, kde budeme pokračovať v druhej etape obnovy," spresnil vedúci technického úseku zvolenskej nemocnice Vladimír Čaňo. Zdravotnícke zariadenie uvádza, že pre lepšiu orientáciu pacientov a návštevníkov polikliniky doplnili smerové šípky.



Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá dodala, že väčšia časť prác na obnove vchodu bola počas letných prázdnin. Podľa hovorkyne rekonštrukcia zohľadňuje, aby bola poliklinika bezbariérovo prístupná. Počas prác nie je obmedzená prevádzka bufetu, pokladnice a ani lekárne.



Rekonštrukcia vstupných priestorov do budovy sa začala v polovici júla tohto roka. "Všetky práce by mali byť ukončené do konca novembra 2022," podotkla Pavliková. Celú rekonštrukciu hradí nemocnica vlastnými investíciami vo výške 464.000 eur.