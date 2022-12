Zvolen 2. decembra (TASR) – Zvolenská nemocnica pokračuje s rekonštrukciou vchodu do polikliniky. Predpokladané spustenie hlavného vstupu do budovy stanovili na 6. decembra. TASR to v piatok potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Doplnila, že práce po spustení hlavného vchodu budú ďalej pokračovať v jeho okrajových častiach a v suteréne budovy. Podľa nej v novembri vybudovali nové kanalizačné potrubie v profile pôvodného chodníka a následne položili dlažbu. "Pokračovali hydroizolačné práce na objekte a pracovníci naviezli materiál pre terénne úpravy na nespevnených častiach," spresnila hovorkyňa.



Práce na obnove vchodu robia počas plnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia. Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá doplnila, že väčšia časť prác na obnove vchodu bola počas letných školských prázdnin. Podľa hovorkyne rekonštrukcia zohľadňuje, aby bola poliklinika bezbariérovo prístupná. Počas prác nie je obmedzená prevádzka bufetu, pokladnice a ani lekárne. Rekonštrukcia vstupných priestorov do budovy sa začala v polovici júla tohto roka. Celú rekonštrukciu hradí nemocnica vlastnými investíciami vo výške 464.000 eur.