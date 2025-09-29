< sekcia Regióny
Zvolenská nemocnica pokračuje s výstavbou nového pavilónu chirurgie
Všetky poschodia nového pavilónu sú postavené a v súčasnosti končia s prácami. Posteľami sú zariadené viaceré izby, na jednotlivých poschodiach však podľa Lučkaia stále pracujú.
Autor TASR
Zvolen 29. septembra (TASR) - Zvolenská nemocnica pokračuje s výstavbou nového pavilónu chirurgie vo svojom areáli. Odovzdanie celkového projektu naplánovali do druhého kvartálu roka 2026. Novinárov o tom v pondelok počas kontrolného dňa informoval Tomáš Lučkai, výkonný riaditeľ spoločnosti Agel, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
Dodal, že nový chirurgický pavilón s piatimi poschodiami, ktorý pristavili, potrebujú ešte celkovo dokončiť. Niektoré zrekonštruované časti projektu však podľa neho mohli odovzdávať čiastočne. „V tomto prípade to boli operačné sály, či obnova chirurgického oddelenia, ktoré už dnes slúžia pacientom,“ objasnil.
Všetky poschodia nového pavilónu sú postavené a v súčasnosti končia s prácami. Posteľami sú zariadené viaceré izby, na jednotlivých poschodiach však podľa Lučkaia stále pracujú. „Plánujeme dokončiť aj ostatné priestory v interiéri a následne to budú vonkajšie úpravy pred pavilónom,“ zdôraznil.
V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť vznikne jeden funkčný a prepojený celok, ktorý zastreší viaceré odbornosti pod jednou strechou. Táto investícia podľa nemocnice znamená možnosť ďalšieho rozvoja nosných oddelení. Sú to chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia a ortopédia. Prízemie nového pavilónu budú tvoriť príjmové ambulancie. Rekonštrukcia sa týka aj chirurgického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti a septickou časťou.
Projekt prinesie celkovo 93 lôžok, z toho 33 zrekonštruovaných a 60 nových i vybudovanie novej neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nadviaže na už zrekonštruovanú pôrodnicu. Pribudnú izby pre matku a dieťa i rodinné izby. Osamostatní sa aj ortopedicko-traumatologické oddelenie s operačnými sálami. Primár tohto oddelenia Michal Rybár povedal, že lôžkový fond bude približne 39 postelí. „Prinesie to výrazne priblíženie sa dostupnosti pre bežného pacienta. Či už to budú úrazy alebo výmena kĺbov,“ konštatoval.
Výstavba nového pavilónu sa začala vlani v apríli. Celkový príspevok z plánu obnovy predstavuje 34,3 milióna eur, skupina Agel vložila do projektu ďalších približne šesť miliónov eur.
