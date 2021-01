Zvolenská nemocnica pokračuje vo výstavbe urgentného príjmu

Zvolen 15. decembra (TASR) – Výstavba nového komplexu urgentného príjmu zvolenskej nemocnice pokračuje, pandémia nového koronavírusu však zastavila práce na dva mesiace. „Dokončené sú v súčasnosti interná časť urgentného príjmu a pracovisko CT. Hotové sú aj sadové úpravy, fasáda na objekte oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny (OAIM), príjazdová komunikácia k OAIM a aj dezinfekcia a náter fasády na prístavbe operačných sál,“ informovala TASR Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú Nemocnica Zvolen patrí.



Ako dodala, v objekte OAIM sú aj lôžka, izolačná miestnosť a miestnosť pre zákroky. Dokončiť treba vystuženie stropov v objekte centrálnych operačných sál, inštalovať stropné svietidlá a anestéziologické statívy. „Pokračujú tiež práce na objekte OAIM, dokončenie pracoviska RTG i na vybudovanie centrálnych šatní pri pracovisku CT. Ukončujú sa aj práce na inštalácii vzduchotechniky, merania a regulácie slaboprúdových rozvodov a elektroinštalácií,“ spomenula s tým, že následne budú funkčné skúšky.



„Stavebné práce sú v zmysle vydaného stavebného povolenia. Plánované ukončenie a odovzdanie diela aj s posunom prác je pre pandémiu 30. máj tohto roka. Súčasne s odovzdaním diela bude kolaudácia, takže odovzdanie diela do užívania zvolenskej nemocnice predpokladáme v lete 2021,“ uviedol technicko-prevádzkový námestník nemocnice Miloš Brtko.



Výsledkom modernizácie má byť kvalitnejšie poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vyšší komfort pre pacienta či lepšia a výkonnejšia diagnostika pre akútnu starostlivosť Celá stavba nového zvolenského urgentu je rozdelená na tri objekty. Sú to centrálny urgentný príjem, oddelenie anestézie a intenzívnej medicíny a operačné sály. Pracovisko urgentného príjmu bude mať jednotku úrazovej starostlivosti so zákrokovou sálou a so sadrovňou. V ambulantnej časti pracoviska bude priestor pre odborné ambulancie a tiež priestor pre CT pracovisko. Vo vstupnej hale bude priestor pre čakáreň pacientov a recepcia, kde ich budú registrovať.



Doteraz v rámci tejto stavby preinvestovali 2.154.520 eur bez DPH a nákup novej techniky stál 1.444.564 eur bez DPH.



Projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Nemocnica naň získala nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Celková hodnota projektu je aj so spolufinancovaním zvolenskej nemocnice 7.100.000 eur. Stavbu robí firma Chemkostav z Michaloviec, ktorá zvíťazila vo verejnej súťaži na zhotoviteľa.