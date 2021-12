Zvolenská nemocnica pomôže bojnickej NsP s výpadkom onkológa

Bojnice/Zvolen 14. februára (TASR) - Zvolenská nemocnica pomôže Nemocnici s poliklinikou (NsP) Prievidza so sídlom v Bojniciach s výpadkom onkológa. Týždeň tam bude ordinovať zvolenská onkologička Petronela Lalíková, informovala TASR hovorkyňa spoločnosti Agel SK Martina Pavliková.



"V bojnickej nemocnici sa situácia s onkologickou ambulanciou výrazne skomplikovala práceneschopnosťou jediného onkológa. Keďže situácia je z ich pohľadu v tejto chvíli neriešiteľná a pacienti by zostali bez možnosti pokračovať v začatej liečbe, rozhodli sme sa nezištne vypomôcť," povedala riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.



Celý týždeň bude podľa nej doktorka Lalíková ordinovať v Bojniciach. "Je čas neštandardných krokov a rozhodnutí, najdôležitejší je život človeka a pacient. Dosť, že majú tak závažné diagnózy, pacienti by nemali trpieť ešte aj výpadkom lekára," podotkla.



Lekárka bude zabezpečovať kompletný chod onkologickej ambulancie v bojnickej nemocnici. Ordinovať bude v riadnych ambulantných hodinách.



Jediný klinický onkológ v okrese Prievidza zostal práceneschopný na začiatku minulého týždňa. NsP v Bojniciach zabezpečuje liečbu pacientov prostredníctvom telemedicíny, kontroly a starostlivosť o nových pacientov majú podľa dohody zastrešiť onkologické pracoviská Fakultnej nemocnice v Trenčíne, Univerzitnej nemocnice v Martine i ďalšie okolité pracoviská.