Zvolen 25. apríla (TASR) – Zvolenská nemocnica povoľuje návštevy pacientov, netýka sa to však tých, ktorí v nej ležia s novým koronavírusom. TASR o tom v pondelok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že toto rozhodnutie, ktoré s prestávkami platilo takmer dva roky, súvisí so zlepšenou epidemiologickou situáciou a novou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva SR. "Príbuzní a známi, ktorí prídu pacientov do nemocnice navštíviť, nesmú mať príznaky ochorenia COVID-19," spomenula s tým, že tiež nesmú mať lekárom nariadenú domácu izoláciu a liečbu. Pri návšteve v nemocnici musia ľudia podľa hovorkyne použiť respirátor FFP2 alebo FFP3.



Ako dodala, návštevné hodiny sú v nemocnici každý pracovný deň v čase od 14. do 17.00 h a rovnako aj počas víkendov. "Vo výnimočných prípadoch je možné stanoviť aj termín návštevy v inom čase, je to však na rozhodnutí príslušného primára oddelenia," zdôraznila.



Nemocnica tiež povoľuje návštevy na gynekologicko-pôrodníckom oddelení a prítomnosť otca pri pôrode. "Vyžaduje sa však pri ňom antigénový test nie starší ako 24 hodín," ukončila Pavliková.