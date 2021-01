Zvolenská nemocnica pre pandémiu obmedzila plánované operácie

Zvolen 4. januára (TASR) – Zvolenská nemocnica pre šírenie nového koronavírusu obmedzila plánované operácie, časť ambulantných činností a aj lôžkovú kapacitu všetkých oddelení okrem pôrodnice. Pre TASR to v pondelok uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Podľa nej nemocnica na základe pokynu ministerstva zdravotníctva reprofilizovala celkovo 80 lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 a k dispozícii má štyri prístroje na umelú pľúcnu ventiláciu.



V tomto zdravotníckom zariadení od konca septembra platí zákaz návštev pacientov. Z preventívnych dôvodov trvá tento stav aj naďalej, aby sa medzi ľuďmi nešíril nový koronavírus. Rovnako platí v súčasnosti aj zákaz prítomnosti otca pri pôrode.



Nemocnica má v súčasnosti 40 zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19 a ďalší dvaja sú v karanténe. „Na oddelení pre pacientov s novým koronavírusom poskytujeme zdravotnú starostlivosť za prísnych protiepidemiologických opatrení 42 pacientom, ďalší traja si vyžadujú napojenie na umelú pľúcnu ventiláciu a deväť je s podozrením na toto ochorenie,“ doplnila riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá.



Mobilné odberové miesto zvolenskej nemocnice na bezplatné antigénové testovanie verejnosti pracuje v období medzi sviatkami obmedzene. Po novom sa mobilné odberové miesto nachádza v priestoroch klubu dôchodcov v blízkosti nemocnice na Ferjenčíkovej ulici.



V novom roku môžu ľudia navštíviť odberné miesto od 4. do 5. januára v čase od 10.00 do 14.00 h. Sviatok 6. január je voľným dňom, testovať záujemcov počas neho zdravotníci nebudú.