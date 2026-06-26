Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 26. jún 2026Meniny má Adriána
< sekcia Regióny

Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s horúčavami viacero opatrení

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na oddeleniach bez klimatizácie nemocnica v období extrémnych horúčav dohliada na zabezpečenie pitného režimu pre pacientov aj zamestnancov.

Autor TASR
Zvolen 26. júna (TASR) - Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. TASR o tom v piatok informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.

Dodala, že klimatizáciu majú dostupnú na viacerých pracoviskách. Sú to urgentný príjem, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, operačné sály, pracoviská CT i neurologické oddelenie. Rovnako je na gynekológii vrátane pôrodnej sály. „Je tiež súčasťou vybavenia chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti a jednodňovej zdravotnej starostlivosti, časti chirurgického oddelenia a laboratórií,“ spomenula. Nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je už tiež vybavené klimatizačnými jednotkami.

Ako uviedla, v novom chirurgickom pavilóne zabezpečili klimatizáciu v celom objekte. Postupne ju tiež nemocnica dopĺňa na ďalšie svoje oddelenia. Pri rozširovaní klimatizačných systémov však zohľadňuje aj kapacitu elektrických rozvodov.

Na oddeleniach bez klimatizácie nemocnica v období extrémnych horúčav dohliada na zabezpečenie pitného režimu pre pacientov aj zamestnancov. „Pacienti majú počas celého dňa neobmedzený prístup k vode a čaju, ošetrujúci personál pravidelne dohliada na dopĺňanie tekutín,“ spomenula Ševčíková. Miestnosti ochladzujú ventilátormi a vetraním v ranných a večerných hodinách, keď teploty klesajú. Pacientov tiež poučili o možnosti častejšieho sprchovania a pre lepší komfort aj úpravu posteľnej bielizne. Tí, ktorí nemôžu chodiť, majú zapnuté otočné ventilátory, ktoré zmierňujú pocit tepla.

Podľa nemocnice na novorodeneckom oddelení poučili mamy o dôležitosti dostatočného pitného režimu a správnej starostlivosti o deti vrátane uvoľnenia detí zo zavinovačky. Pripomína, že aj na detskom oddelení dbajú na pravidelný príjem tekutín. „Na neurologickom oddelení je zvýšená starostlivosť o imobilných pacientov, ktorí podľa potreby dostávajú infúzie,“ poznamenal Agel SK s tým, že ľuďom so zvýšenou telesnou teplotou dávajú studené zábaly. Nemocnica zároveň doplnila stojany s vodou. Nachádzajú sa na urgentnom príjme a pred hematologickou ambulanciou.
.

Neprehliadnite

Program MS v noci z piatka 26. na sobotu 27. júna

M. Uhlerová obhájila post prezidentky Konfederácie odborových zväzov

MAŤAVKOVÁ: Ligu majstrov v Lyone a proti Chelsea mi nevezme už nikto

VIDEO: ZRÁŽKA VLAKOV V POĽSKU: Nachádzalo sa v nich približne 200 ľudí