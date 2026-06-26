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Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s horúčavami viacero opatrení
Na oddeleniach bez klimatizácie nemocnica v období extrémnych horúčav dohliada na zabezpečenie pitného režimu pre pacientov aj zamestnancov.
Autor TASR
Zvolen 26. júna (TASR) - Zvolenská nemocnica prijala v súvislosti s aktuálnym horúcim počasím viacero opatrení. Týka sa to napríklad dohliadania na pitný režim pacientov. TASR o tom v piatok informovala Jarmila Ševčíková zo spoločnosti Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
Dodala, že klimatizáciu majú dostupnú na viacerých pracoviskách. Sú to urgentný príjem, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, operačné sály, pracoviská CT i neurologické oddelenie. Rovnako je na gynekológii vrátane pôrodnej sály. „Je tiež súčasťou vybavenia chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti a jednodňovej zdravotnej starostlivosti, časti chirurgického oddelenia a laboratórií,“ spomenula. Nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je už tiež vybavené klimatizačnými jednotkami.
Ako uviedla, v novom chirurgickom pavilóne zabezpečili klimatizáciu v celom objekte. Postupne ju tiež nemocnica dopĺňa na ďalšie svoje oddelenia. Pri rozširovaní klimatizačných systémov však zohľadňuje aj kapacitu elektrických rozvodov.
Na oddeleniach bez klimatizácie nemocnica v období extrémnych horúčav dohliada na zabezpečenie pitného režimu pre pacientov aj zamestnancov. „Pacienti majú počas celého dňa neobmedzený prístup k vode a čaju, ošetrujúci personál pravidelne dohliada na dopĺňanie tekutín,“ spomenula Ševčíková. Miestnosti ochladzujú ventilátormi a vetraním v ranných a večerných hodinách, keď teploty klesajú. Pacientov tiež poučili o možnosti častejšieho sprchovania a pre lepší komfort aj úpravu posteľnej bielizne. Tí, ktorí nemôžu chodiť, majú zapnuté otočné ventilátory, ktoré zmierňujú pocit tepla.
Podľa nemocnice na novorodeneckom oddelení poučili mamy o dôležitosti dostatočného pitného režimu a správnej starostlivosti o deti vrátane uvoľnenia detí zo zavinovačky. Pripomína, že aj na detskom oddelení dbajú na pravidelný príjem tekutín. „Na neurologickom oddelení je zvýšená starostlivosť o imobilných pacientov, ktorí podľa potreby dostávajú infúzie,“ poznamenal Agel SK s tým, že ľuďom so zvýšenou telesnou teplotou dávajú studené zábaly. Nemocnica zároveň doplnila stojany s vodou. Nachádzajú sa na urgentnom príjme a pred hematologickou ambulanciou.
Dodala, že klimatizáciu majú dostupnú na viacerých pracoviskách. Sú to urgentný príjem, oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, operačné sály, pracoviská CT i neurologické oddelenie. Rovnako je na gynekológii vrátane pôrodnej sály. „Je tiež súčasťou vybavenia chirurgickej jednotky intenzívnej starostlivosti a jednodňovej zdravotnej starostlivosti, časti chirurgického oddelenia a laboratórií,“ spomenula. Nové fyziatricko-rehabilitačné oddelenie je už tiež vybavené klimatizačnými jednotkami.
Ako uviedla, v novom chirurgickom pavilóne zabezpečili klimatizáciu v celom objekte. Postupne ju tiež nemocnica dopĺňa na ďalšie svoje oddelenia. Pri rozširovaní klimatizačných systémov však zohľadňuje aj kapacitu elektrických rozvodov.
Na oddeleniach bez klimatizácie nemocnica v období extrémnych horúčav dohliada na zabezpečenie pitného režimu pre pacientov aj zamestnancov. „Pacienti majú počas celého dňa neobmedzený prístup k vode a čaju, ošetrujúci personál pravidelne dohliada na dopĺňanie tekutín,“ spomenula Ševčíková. Miestnosti ochladzujú ventilátormi a vetraním v ranných a večerných hodinách, keď teploty klesajú. Pacientov tiež poučili o možnosti častejšieho sprchovania a pre lepší komfort aj úpravu posteľnej bielizne. Tí, ktorí nemôžu chodiť, majú zapnuté otočné ventilátory, ktoré zmierňujú pocit tepla.
Podľa nemocnice na novorodeneckom oddelení poučili mamy o dôležitosti dostatočného pitného režimu a správnej starostlivosti o deti vrátane uvoľnenia detí zo zavinovačky. Pripomína, že aj na detskom oddelení dbajú na pravidelný príjem tekutín. „Na neurologickom oddelení je zvýšená starostlivosť o imobilných pacientov, ktorí podľa potreby dostávajú infúzie,“ poznamenal Agel SK s tým, že ľuďom so zvýšenou telesnou teplotou dávajú studené zábaly. Nemocnica zároveň doplnila stojany s vodou. Nachádzajú sa na urgentnom príjme a pred hematologickou ambulanciou.