Zvolenská nemocnica pripravuje obnovu svojej pôrodnej sály

Zvolen 4. marca (TASR) – Zvolenská nemocnica sa pripravuje na rekonštrukciu svojej pôrodnej sály. Obnova prinesie aj organizačné zmeny. TASR to potvrdila Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že dočasné priestory pôrodnice vybudovali na treťom poschodí chirurgického pavilónu. "Sú pripravené v hygienickom štandarde potrebnom na tento typ priestoru so zachovaním súkromia pacientiek," spresnila s tým, že zatiaľ sú však pôrody v pôvodných priestoroch. Podľa nej ich presťahujú až tesne pred začiatkom výstavby. "O termíne budeme verejnosť včas informovať," podotkla. Dodala, že predbežne rozpočtovanú sumu 720.000 eur s DPH uhrádza nemocnica z vlastných zdrojov.



Primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia zvolenskej nemocnice Andrej Jenčo začiatkom tohto roka zdôraznil, že rekonštrukcia pôrodnej sály umožní zmenu v spôsobe vedenia pôrodov. "Vybudujeme samostatné pôrodné izby so sociálnym zariadením, na ktorých v súkromí a intimite, za prítomnosti partnera, bude celý pôrod vrátane ošetrenia novorodenca," uviedol.



Vo zvolenskej pôrodnici bolo vlani 1121 pôrodov, päťkrát sa narodili dvojčatá. Hovorkyňa konštatovala, že v roku 2022 sa narodilo viac dievčat, ktorých bolo 575. Chlapcov bolo 551, najviac dostalo meno Jakub, ktoré im dali rodičia 24-krát. U dievčat bolo najobľúbenejšie meno Hana, ktorých sa narodilo 22.