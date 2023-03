Zvolen 30. marca (TASR) - Zvolenská nemocnica ukončila prvú etapu búracích prác. Súvisia s likvidáciou starých, nepotrebných a dlho nevyužívaných budov v jej areáli. TASR o tom vo štvrtok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Poznamenala, že hlavný vstup do budovy nemocnice, tak ako ho pacienti a návštevníci roky poznali, je už minulosťou. "Pokračujeme v spracovaní sutiny, to znamená jej separáciu a následnú ekologickú likvidáciu," spresnil vedúci technického úseku nemocnice Vladimír Čaňo. Dodal, že v súčasnosti pracujú na tom, aby opäť otvorili hlavný vstup do areálu. V tejto časti však podľa neho budú dodatočne pracovať na estetických úpravách okolia. Ako doplnil, búracie práce boli bez mimoriadnych udalostí. Podľa jeho slov však bol výzvou vietor, ktorý i napriek neustálemu kropeniu dokázal rozvíriť prach pri uvoľňovaní väčších častí budov.



V najbližších dňoch nemocnica pokračuje druhou etapou prác. V nej čaká asanáciu bývalý interný pavilón. "Zároveň budú dokončovať terénne úpravy na pôvodných základoch budov asanovaných v prvej etape," podotkla hovorkyňa s tým, že predpoklad otvorenia hlavného vstupu do nemocnice je v 15. týždni.



Zvolenská nemocnica začala s prácami 13. marca tohto roka. Objekty sú vo vlastníctve Banskobystrického samosprávneho kraja. "Ich technický stav a dispozícia nevyhovujú súčasným legislatívnym nárokom a celková rekonštrukcia by bola neekonomická," spresnila Pavliková. Ako dodala, na mieste pôvodných stavieb v budúcnosti vyrastie zdravotnícky komplex z prostriedkov plánu obnovy.