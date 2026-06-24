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Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového pavilónu chirurgie
Nový lôžkový pavilón s piatimi podlažiami má plochu 2882 štvorcových metrov.
Autor TASR
Zvolen 24. júna (TASR) - Zvolenská nemocnica ukončila výstavbu nového pavilónu chirurgie vo svojom areáli. V rámci tohto projektu rozšírili aj kapacity kľúčových oddelení a zariadenie získalo diagnostické a chirurgické prístroje. Novinárov o tom v stredu počas otvorenia informoval Tomáš Lučkai, výkonný riaditeľ spoločnosti Agel, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.
Nový lôžkový pavilón s piatimi podlažiami má plochu 2882 štvorcových metrov. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť tak vznikol jeden funkčný a prepojený celok, ktorý zastreší viaceré odbornosti pod jednou strechou. Táto investícia podľa nemocnice znamená možnosť ďalšieho rozvoja nosných oddelení. Sú to chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia a ortopédia. Prízemie nového pavilónu tvoria príjmové ambulancie. Rekonštrukcia sa týkala aj chirurgického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti a septickou časťou. V suteréne pavilónu vzniklo zázemie pre zamestnancov.
Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá zdôraznila, že úplne novým odborom pre túto nemocnicu je ortopédia. „Postupne sme ju začali budovať v roku 2022. Toto je oddelenie, ktoré nám kontinuálne stále rastie,“ podotkla. Podľa nej nosným programom ortopédie sú totálne endoprotézy, ktoré robia na bedrách, kolenách. Robili však už aj členky i palec. „Tento rok máme v pláne urobiť ich 550 až 600. Momentálna čakacia lehota je pol roka až rok. Záleží to od výkonu i do toho, či pacient trvá na konkrétnom operatérovi alebo nie,“ vysvetlila.
Ukončený projekt modernizácie nemocnice priniesol celkovo 93 lôžok, z toho 33 zrekonštruovaných a 60 nových i vybudovanie novej neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nadväzuje na už zrekonštruovanú pôrodnicu. Pribudli izby pre matku a dieťa i rodinné izby. Osamostatnili aj ortopedicko-traumatologické oddelenie s operačnými sálami.
Celkový príspevok z plánu obnovy predstavuje 34,3 milióna eur, skupina Agel vložila do projektu ďalších približne šesť miliónov eur.
Nový lôžkový pavilón s piatimi podlažiami má plochu 2882 štvorcových metrov. V nadväznosti na existujúcu chirurgickú časť tak vznikol jeden funkčný a prepojený celok, ktorý zastreší viaceré odbornosti pod jednou strechou. Táto investícia podľa nemocnice znamená možnosť ďalšieho rozvoja nosných oddelení. Sú to chirurgia, gynekológia a pôrodníctvo, úrazová chirurgia a ortopédia. Prízemie nového pavilónu tvoria príjmové ambulancie. Rekonštrukcia sa týkala aj chirurgického oddelenia s jednotkou intenzívnej starostlivosti a septickou časťou. V suteréne pavilónu vzniklo zázemie pre zamestnancov.
Riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá zdôraznila, že úplne novým odborom pre túto nemocnicu je ortopédia. „Postupne sme ju začali budovať v roku 2022. Toto je oddelenie, ktoré nám kontinuálne stále rastie,“ podotkla. Podľa nej nosným programom ortopédie sú totálne endoprotézy, ktoré robia na bedrách, kolenách. Robili však už aj členky i palec. „Tento rok máme v pláne urobiť ich 550 až 600. Momentálna čakacia lehota je pol roka až rok. Záleží to od výkonu i do toho, či pacient trvá na konkrétnom operatérovi alebo nie,“ vysvetlila.
Ukončený projekt modernizácie nemocnice priniesol celkovo 93 lôžok, z toho 33 zrekonštruovaných a 60 nových i vybudovanie novej neonatologickej jednotky intenzívnej starostlivosti. Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie nadväzuje na už zrekonštruovanú pôrodnicu. Pribudli izby pre matku a dieťa i rodinné izby. Osamostatnili aj ortopedicko-traumatologické oddelenie s operačnými sálami.
Celkový príspevok z plánu obnovy predstavuje 34,3 milióna eur, skupina Agel vložila do projektu ďalších približne šesť miliónov eur.