Zvolenská nemocnica využíva vŕtačku na urýchlené podanie liekov

Zvolen 20. januára (TASR) - Nemocnica vo Zvolene začína s využívaním špeciálnej vŕtačky, ktorá dokáže pacientovi podať život zachraňujúce lieky už do niekoľkých sekúnd. Zamestnanci nemocnice absolvovali aj školenie pre prácu so zariadením určeným na takýto postup, využívať ho budú na urgentnom príjme i na detskom oddelení. TASR o tom informovala hovorkyňa Eva Peterová, hovorkyňa spoločnosti Agel SK, pod ktorú zvolenská nemocnica patrí.



Najmä na oddeleniach urgentného príjmu, jednotke intenzívnej medicíny či na pediatrii môžu podľa nemocnice pri podávaní liekov pacientom rozhodovať aj sekundy. Kým pri klasickom intravenóznom postupe sú lieky podávané priamo do žily, intraoseálny prístup umožňuje podanie liekov do kosti, respektíve kostnej drene. Pri metóde sa využíva špeciálna vŕtačka, ktorou zdravotníci navŕtajú kosť.



"Často sa napríklad na urgentnom príjme stretávame aj s pacientmi, ktorí sú morbídne obézni, kde je veľký problém zaistenia periférneho venózneho systému. Prístup do centrálneho venózneho systému preto trvá istý čas, no my potrebujeme v čo najkratšom čase podať lieky, infúzne roztoky, krvné transfúzie či lieky na obnovu činnosti srdca a obehu. Vďaka tomuto systému si tak dokážeme bezkonkurenčne rýchlo zaistiť cestu na podanie týchto liekov," vysvetlil primár oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny zvolenskej nemocnice Róbert Thonhauser.



Vnútrokostná vŕtačka nazývaná aj driver nie je v medicíne novinkou, využíva sa často v záchrannej zdravotnej službe či na urgentných príjmoch. Postup je pri ohrození života možné využiť aj pri detských pacientoch. Nemocnica vo Zvolene už disponuje všetkým potrebným vybavením na využívanie vnútrokostnej vŕtačky, zamestnanci tiež prešli špeciálnym školením.



"K dispozícii máme dve takéto vŕtačky, jedna je uložená na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny pre potreby ARO a urgentného príjmu, druhá vŕtačka je na detskom oddelení, kde poslúži detským pacientom," dodal Thonhauser.