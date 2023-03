Zvolenská nemocnica začína s obnovou svojej pôrodnej sály

Zvolen 31. marca (TASR) – Zvolenská nemocnica od apríla začína s poslednou fázou obnovy svojho gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. TASR o tom v piatok informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. Spresnila, že ženy búdu svoje deti privádzať na svet v náhradných priestoroch.



Pripomenula, že koncom marca začali so sťahovaním pôrodnice vo Zvolene do nových, dočasných priestorov. "Od apríla budeme mať pôrodný trakt v operačnom trakte na treťom poschodí chirurgického pavilónu," vysvetlil primár gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia zvolenskej nemocnice Andrej Jenčo. Dodal, že hospitalizácie pacientiek sa nový režim nedotkne.



Riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá zdôraznila, že v uplynulých rokoch do rekonštrukcie lôžkových jednotiek, ako aj ambulantných a prevádzkových priestorov investovali takmer 650.000 eur. Obnovili oddelenie šestonedelia a aj novorodenecké, vybudovali nadštandardné izby a aj ambulantný trakt. "Aktuálna tretia a posledná fáza komplexnej obnovy pôrodnice bude stáť 1.280.000 eur, ktoré nemocnica investuje z vlastných zdrojov," doplnila.



Podľa hovorkyne oddelenie čaká rekonštrukcia pôrodných boxov a operačnej sály pre cisárske rezy. Práce počítajú s vybudovaním štyroch samostatných pôrodných izieb, aby rodičku pri pôrode nič nevyrušovalo. Celá rekonštrukcia by mala byť ukončená do konca roku 2023.



Vo zvolenskej pôrodnici bolo vlani 1121 pôrodov, päťkrát sa narodili dvojčatá. Pavliková konštatovala, že v roku 2022 sa narodilo viac dievčat, ktorých bolo 575. Chlapcov bolo 551, najviac dostalo meno Jakub, ktoré im dali rodičia 24-krát. U dievčat bolo najobľúbenejšie meno Hana, ktorých sa narodilo 22.