Zvolen 13. júla (TASR) – Zvolenská nemocnica začína s rekonštrukciou vchodu do polikliniky. TASR o tom informovala Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí.



Pripomenula, že práce budú vykonávať počas plnej prevádzky zdravotníckeho zariadenia do konca novembra tohto roka. Rozdelené však budú na dve fázy s rôznym stupňom obmedzenia pre pacientov, verejnosť či obchodných partnerov.



Rekonštrukcia vstupných priestorov budovy polikliniky sa začína v týchto dňoch prvou fázou, ktorá bude trvať do polovice augusta. Počas nej nebude obmedzený vstup do polikliniky ani do Centra pre liečbu parkinsonizmu a extrapyramídových porúch. "Od prvých dní stavebných prác však bude čiastočne obmedzené parkovanie pred poliklinikou," podotkla riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá s tým, že vybudované sú koridory a smerové značenia. "V druhej fáze rekonštrukcie, ktorá sa začne od polovice augusta a potrvá do novembra, vybudujú chránený koridor s dočasnými dverami pre náhradný dočasný vstup do priestorov polikliniky," zdôraznila.



Celú rekonštrukciu hradí nemocnica podľa hovorkyne vlastnými investíciami. Doplnila, že počas práce nebude obmedzená ani prevádzka bufetu, pokladne a lekárne.