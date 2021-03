Zvolenská nemocnica zaočkovala proti COVID-19 takmer 3500 ľudí

Zvolen 10. marca (TASR) – Zvolenská nemocnica doteraz zaočkovala proti ochoreniu COVID-19 takmer 3500 ľudí, ktorí o to prejavili záujem. Pre TASR to uviedla Martina Pavliková, hovorkyňa skupiny Agel SK, pod ktorú nemocnica vo Zvolene patrí. „Náhradníci sa dostávajú na rad minimálne, pretože väčšinou sa všetci zaregistrovaní ľudia na očkovanie dostavia. Nestáva sa, že by ostala voľná vakcinačná dávka,“ dodala.



„V stredu evidujeme 77 hospitalizovaných pacientov s novým koronavírusom na štandardných lôžkach, osem pacientov si vyžaduje pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu," spomenula. „Stále chýba celkovo 45 zamestnancov, dobrou správou však je, že tento počet klesol," doplnila Pavliková.



Banskobystrický samosprávny kraj spustil v pondelok (8. 3.) vo Zvolene ďalšie očkovacie centrum. Spolupracuje na ňom so zvolenskou nemocnicou, ktorá sa stará o medicínsku stránku. „Toto je naše druhé vakcinačné centrum a v oboch používame registrované vakcíny. V novom vakcinačnom centre to je momentálne vakcína AstraZeneca,“ povedala riaditeľka zvolenskej nemocnice Ľudmila Veselá. „Upozorňujeme, že telefonická registrácia na očkovanie nie je možná, využiť treba internetovú stránku korona.gov.sk,“ podotkla.