Zvolenská nemocnica zatiaľ pre ochorenie COVID-19 operácie neodkladá

Zvolen 14. októbra (TASR) – Zvolenská nemocnica zatiaľ všetky plánované operácie realizuje podľa plánu a tretia vlna pandémie nového koronavírusu tak doteraz nie je dôvodom, aby boli tieto zákroky odkladané. Pre TASR to uviedla riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.



Pacienti sa teda podľa nej nemusia báť, že by operačný úkon museli absolvovať neskôr alebo v inej nemocnici. Nemocnica poskytuje v plnom rozsahu zdravotnú starostlivosť aj v ambulanciách a oddeleniach. Každý z pacientov, ktorý prichádza na plánovanú hospitalizáciu, musí mať platný RT-PCR test.



„Pacienti sa môžu s dôverou obrátiť na naše odborné ambulancie z dôvodu vyšetrenia, posúdenia zdravotného stavu a manažovania operačnej liečby, ak bude potrebná,“ zdôraznila riaditeľka.



Pre porovnanie, v roku 2020 bolo v nemocnici do konca septembra uskutočnených 945 plánovaných a 1241 akútnych operácií. K tomuto počtu ešte treba pripočítať 397 operačných úkonov počas bežných služieb lekárov. V tomto roku za rovnaké obdobie zvolenskí zdravotníci zrealizovali 890 plánovaných operácií, 1297 akútnych operácií a 393 v službách lekárov.



Zdravotnícky personál je podľa Veselej aj v najbližších týždňoch pripravený prijímať pacientov a plnohodnotne sa venovať aj tým, u ktorých je operačný zákrok potrebný.



V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou vo zvolenskej nemocnici stále platí zákaz návštev pacientov.