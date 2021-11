Zvolenská plaváreň je otvorená, naďalej však platia obmedzenia

Zvolen 22. novembra (TASR) – Mestská plaváreň vo Zvolene funguje od pondelka naďalej v obmedzenom režime. Otvorená je len pre osoby zaočkované proti ochoreniu COVID-19 a tie, ktoré toto ochorenie prekonali. Vstup do bazéna si však musia vopred rezervovať. O opatreniach súvisiacich so zaradením okresu Zvolen do čiernej fázy COVID automatu informuje samospráva na svojej webovej stránke.



Kapacita plavárne je obmedzená maximálne na 10 ľudí s povinnosťou dodržiavať aspoň dvojmetrové odstupy. Plavci si vstup do bazéna musia vopred zarezervovať na konkrétny termín prostredníctvom webovej stránky www.rezervujsi.sk/plavarenzvolen. Sauna v priestoroch plavárne je pre verejnosť naďalej zatvorená.



V režime základ naďalej funguje vo Zvolene Mestská tržnica. „V jednom momente sa v jej priestoroch môže nachádzať maximálne 20 ľudí. Vstup do budovy bude možný iba s nasadeným respirátorom FFP2 pre všetky osoby," upozornila radnica.



Pre cintoríny Zlatý Potok a Môťová platí režim OTP a mesto upozorňuje, že návštevníci sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty aj v ich vonkajších priestoroch. Na smútočných obradoch v interiéri na oboch cintorínoch sa môže zúčastniť len obmedzený počet ľudí, povinné sú respirátory a zoznam účastníkov. Kluby dôchodcov budú zatvorené, mestský úrad bude poskytovať služby obyvateľom v režime OTP.