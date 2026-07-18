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Zvolenská plaváreň je v lete otvorená, funguje však v upravenom režime
Plavecké kluby v tomto období nevyužívajú bazén v takom rozsahu ako počas školského roka.
Autor TASR
Zvolen 18. júla (TASR) - Zvolenská mestská plaváreň je počas aktuálnych školských prázdnin otvorená, funguje však v upravenom letnom režime. Krátku odstávku naplánovali na jeden týždeň od 9. augusta. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zvolen Michaela Pšenáková.
Spresnila, že plavecké kluby v tomto období nevyužívajú bazén v takom rozsahu ako počas školského roka. „Verejnosti tak môžeme ponúknuť viac atraktívnych časov na plávanie, a to v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách,“ objasnila. Mesto podľa nej eviduje zvýšený záujem návštevníkov aj z okolia Banskej Bystrice, kde je plaváreň v súčasnosti zatvorená. „Zvolenská plaváreň tak v tomto období čiastočne pomáha pokryť dopyt po možnostiach krytého plávania v regióne,“ podotkla hovorkyňa.
Ako ďalej uviedla, počas krátkej augustovej odstávky plánujú vypustiť bazén, menšie opravy a údržbové práce. Dodala, že pristúpia aj k dôkladnej sanitácii bazéna a priestorov bazénovej haly. „Následne bude prevádzka plavárne opäť pokračovať v letnom režime,“ zdôraznila.
Hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková priblížila, že mestská plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici bude najneskôr do 9. augusta zatvorená. Počas letnej odstávky jej prevádzkovateľ, mestská obchodná spoločnosť MBB, investuje do modernizácie technológií a zvýšenia kvality služieb.
Pravidelná letná odstávka podľa samosprávy predstavuje každoročne jediné obdobie, počas ktorého možno realizovať technologicky náročnejšie servisné zásahy, obnovu technológií a stavebné opravy bez negatívneho vplyvu na bezpečnosť návštevníkov a kvalitu poskytovaných služieb.
Spresnila, že plavecké kluby v tomto období nevyužívajú bazén v takom rozsahu ako počas školského roka. „Verejnosti tak môžeme ponúknuť viac atraktívnych časov na plávanie, a to v dopoludňajších aj popoludňajších hodinách,“ objasnila. Mesto podľa nej eviduje zvýšený záujem návštevníkov aj z okolia Banskej Bystrice, kde je plaváreň v súčasnosti zatvorená. „Zvolenská plaváreň tak v tomto období čiastočne pomáha pokryť dopyt po možnostiach krytého plávania v regióne,“ podotkla hovorkyňa.
Ako ďalej uviedla, počas krátkej augustovej odstávky plánujú vypustiť bazén, menšie opravy a údržbové práce. Dodala, že pristúpia aj k dôkladnej sanitácii bazéna a priestorov bazénovej haly. „Následne bude prevádzka plavárne opäť pokračovať v letnom režime,“ zdôraznila.
Hovorkyňa banskobystrického primátora Zdenka Marhefková priblížila, že mestská plaváreň na Štiavničkách v Banskej Bystrici bude najneskôr do 9. augusta zatvorená. Počas letnej odstávky jej prevádzkovateľ, mestská obchodná spoločnosť MBB, investuje do modernizácie technológií a zvýšenia kvality služieb.
Pravidelná letná odstávka podľa samosprávy predstavuje každoročne jediné obdobie, počas ktorého možno realizovať technologicky náročnejšie servisné zásahy, obnovu technológií a stavebné opravy bez negatívneho vplyvu na bezpečnosť návštevníkov a kvalitu poskytovaných služieb.