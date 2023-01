Zvolenská Slatina chce hospodáriť s rozpočtom viac ako dva milióny eur

Zvolenská Slatina 19. januára (TASR) - Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese plánuje tento rok hospodáriť s rozpočtom viac ako dva milióny eur. TASR to potvrdila starostka Mária Klimentová.



Pripomenula, že Zvolenská Slatina má schválený rozpočet na tento rok vo výške 2.561.835 eur. Najvyššie výdavky budú podľa nej na chod Základnej školy s materskou školou Terézie Vansovej, na mzdy, vývoz a nakladanie s odpadom a na energie. "Šetriť musíme v každej oblasti, pretože sa obávame, že rozpočtované peniaze nám nepokryjú všetky bežné výdavky. Najmä netušíme, aké budú ceny energií," spresnila a informovala, že obec od januára tohto roka nezvyšovala sadzby daní z nehnuteľností ani daň za psa. "Zvyšovali sme poplatok za vývoz a likvidáciu komunálneho odpadu z 16,43 eura na 20,07 eura," uviedla.



Ako dodala, kapitálové výdavky v obci zatiaľ nerozpočtovali a chcú zvážiť, do ktorých investičných akcií sa v budúcom roku pustia. "Chceli by sme však použiť prostriedky z rezervného fondu na rekonštrukciu kuchyne v škole, ktorá je nevyhnutná," zhrnula s tým, že dobudovať by chceli aj chodník na ulici Očovská cesta. Bolo by to súbežne s cestou tretej triedy, ktorá je podľa slov starostky frekventovaná.



Opraviť by chceli aj most v časti obce, v Slatinke, ktorý je v havarijnom stave, a zrekonštruovať chcú obecnú budovu na komunitné centrum. "Všetky tieto projekty máme pripravené, pri niektorých už aj vydané stavebné povolenie a zo súťaže aj zhotoviteľa," poznamenala. Doplnila, že na rekonštrukciu centra využije samospráva aj nenávratný finančný príspevok z Ministerstva vnútra SR. Ak sa jej však nepodarí získať aj iné dotácie a nenávratné finančné prostriedky, na pripravované projekty bude potrebovať aj vlastné zdroje. "Bolo by to minimálne 800.000 eur a to je nemalá investícia," konštatovala. Inflácia, výška podielových daní, ceny energií a ďalšie narastajúce ceny tovarov a služieb vo veľkej miere podľa Klimentovej ovplyvnia to, či plánované investičné projekty budú môcť uskutočniť.