Zvolenská Slatina chce hospodáriť s rozpočtom takmer tri milióny eur

Zvolenská Slatina 6. januára (TASR) - Obec Zvolenská Slatina vo Zvolenskom okrese plánuje tento rok hospodáriť s rozpočtom takmer tri milióny eur. TASR to potvrdila starostka Mária Klimentová.



Dodala, že samospráva má schválený vyrovnaný rozpočet na tento rok vo výške 2.939.091 eur. Z toho bežné príjmy a výdaje vrátane základnej školy s materskou školou sú rozpočtované vo výške 2.548.091 eur. Kapitálové príjmy a výdaje sú rozpočtované vo výške 391.000 eur. "Ďalšie väčšie investičné projekty sme zatiaľ neplánovali aj pre neistú finančnú situáciu," objasnila.



Podľa starostky bežné výdavky nechali takmer na úrovni roku 2023. "Do rozpočtu sme zaradili aj finančné prostriedky z rezervného fondu a fondu rozvoja bývania na nevyhnutné kapitálové výdavky," podotkla. Tie pôjdu najmä na financovanie začatých projektov. Sú to napríklad stavba chodníka na Očovskej ceste, komunitné centrum, rekonštrukcia kuchyne v základnej škole i rekonštrukcia bytového fondu. Klimentová zdôraznila, že to bude aj na nevyhnutné rekonštrukcie a opravy objektov v havarijnom stave. Patria medzi ne budova skautov, oplotenie základnej školy i rekonštrukcia miestnej tržnice.



Rozpočet na rok 2024 schválili obecní poslanci na rokovaní zastupiteľstva v decembri minulého roka. Poplatok za vývoz a likvidáciu odpadu necháva obec aj naďalej v tej istej výške ako doteraz. Zvyšovala ho totiž v roku 2023 a od nového roka ho meniť nebude. Sadzby daní z nehnuteľnosti v návrhu všeobecne záväzného nariadenia oproti minulému roku mierne zvýšili.